Karmabhoomi Express Fire Accident : दिवाळीच्या तोंडावर पंजाबमध्ये मोठा रेल्वे अपघात ! अमृतसरहून न्यू जलपाईगुडीकडे जाणाऱ्या 'कर्मभूमी एक्सप्रेस'च्या ४ डब्यांना भीषण आग

दिवाळी आणि आगामी सणासुदीच्या निमित्ताने घरी जाणाऱ्या प्रवाशांनी खचाखच भरलेल्या एका धावत्या सुपरफास्ट एक्सप्रेसला शुक्रवारी दुपारी भीषण आग लागल्याची अत्यंत थरारक घटना समोर आली आहे. पंजाबमधील पतियाळा जिल्ह्यात राजपुराजवळ सराय बंजारा रेल्वे स्थानकाजवळ अमृतसरहून न्यू जलपाईगुडीकडे जाणाऱ्या 'कर्मभूमी एक्सप्रेस'च्या (Karmabhoomi Express - 12508) तब्बल चार डब्यांना या आगीने वेढले. बघता बघता आगीचे उंच लोळ आणि काळ्या धुराचे साम्राज्य पसरल्याने गाडीत प्रचंड गोंधळ आणि आरडाओरड सुरू झाली..मात्र, लोको पायलट आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे ट्रेनमधील तब्बल १ हजार ५०० हून अधिक प्रवासी सुखरूप बाहेर पडले असून, एका मोठ्या रेल्वे दुर्घटनेतून प्रवासी बालंबाल बचावले आहेत..YouTube Tutorials Fake Currency Racket : यूट्यूबवरील व्हिडिओ पाहून छापल्या चक्क ६.७८ कोटींच्या बनावट नोटा! नंतर स्वतःच 'पोलीस' बनून लोकांना लुटलं; धक्कादायक प्रकार उघडकीस.एका डब्यातून ४ डब्यांत भडकली आग; प्रसंगावधानाने इतर बोगी वाचल्या!रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी साधारण १ वाजण्याच्या सुमारास सरहिंद-राजपुरा रेल्वे मार्गावर ही दुर्घटना घडली. सुरुवातीला ट्रेनच्या एका जनरल डब्यातून धूर निघू लागला. जोराचा वारा वाहत असल्याने काही मिनिटांतच आगीने शेजारच्या इतर डब्यांना कचाट्यात घेतले. आगीचे गांभीर्य लक्षात येताच लोको पायलटने इमर्जन्सी ब्रेक लावून ट्रेन तातडीने थांबवली..आग संपूर्ण ट्रेनमध्ये पसरू नये म्हणून रेल्वे कर्मचारी आणि तांत्रिक पथकाने जीवाची पर्वा न करता तात्काळ आग लागलेले डबे उर्वरित ट्रेनपासून वेगळे (Detach) केले. त्यामुळे उर्वरित डब्यांमधील शेकडो प्रवाशांचे प्राण वाचले..Bageshwar Baba Controversial Statement Row : "ईशनिंदेला माफी नाही, राज्यात पाय ठेवू देणार नाही!"; प्रभू श्रीकृष्णावरील 'त्या' विधानावरून देशात मोठा भडका; दोन दिग्गज नेत्यांमध्ये थेट युद्ध.प्रवाशांची रेल्वे रुळांवर उड्या मारून पळापळ; कोणतीही जीवितहानी नाहीडब्यांमध्ये धूर भरताच प्रवाशांनी स्वतःचे सामान तिथेच फेकून देत खाली उड्या मारण्यास सुरुवात केली. सराय बंजारा गावातील स्थानिक ग्रामस्थांनी क्षणाचाही विलंब न लावता मदतीसाठी धाव घेतली. गावकऱ्यांनी प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढत पाणी आणि प्रथमोपचाराची मदत केली. या आगीत तीन जनरल डबे पूर्णपणे जळून खाक झाले, तर एका डब्याचे किरकोळ नुकसान झाले. सुदैवाने, या भयानक आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही किंवा कोणीही गंभीर जखमी झाले नाही, अशी अधिकृत माहिती उत्तर रेल्वेचे अंबाला विभागीय व्यवस्थापक (DRM) यांनी दिली..Ayodhya Deepotsav 2026 New World Record : अयोध्येत ३० लाख दिव्यांसोबत घडणार अद्भूत चमत्कार! रामनगरीत 'त्या' परदेशी सादरीकरणाने जगभरातील भाविक थक्क होणार.आग कशामुळे लागली?; उत्तर रेल्वेकडून उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेशघटनेची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाच्या गाड्या, जीआरपी आणि आरपीएफचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि अथक प्रयत्नांनंतर आग पूर्णपणे विझवण्यात आली. ओव्हरहेड वायरचा (OHE) वीजपुरवठा तात्पुरता खंडित केल्याने या मार्गावरील काही गाड्यांची वाहतूक विस्कळीत झाली होती. अडकलेल्या सर्व १,५०० प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानी पोहोचवण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने तात्काळ पर्यायी विशेष ट्रेनची व्यवस्था केली. ही आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागली की पेंट्री कारमधून भडकली, याचा तपास करण्यासाठी उत्तर रेल्वेने उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.