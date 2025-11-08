देश

Karnataka CM Sugarcane : कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची ऊस दरावर निघाला तोडगा, सीमा भागातील कारखान्यांचे धुराडे पेटले...

Sugarcane Price Issue : कर्नाटकात ऊस दरावरून सुरू असलेल्या वादावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तोडगा काढला आहे. दर जाहीर होताच सीमाभागातील साखर कारखान्यांची धुराडं पेटली असून शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
कर्नाटकात ऊस दरावरून सुरू असलेल्या वादावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तोडगा काढला आहे.

Summary

ठळक निर्णय

कारखान्यांमधील फसवणूक, थकबाकी आणि कमी वसुलीवर कारवाई

केंद्र सरकारकडे साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्याची मागणी

ऊस व साखर उद्योगातील सर्वांगीण समस्यांवर स्वतंत्र बैठक लवकरच

Sugarcane Protest News Karnataka : साखर कारखान्यांनी उसाला प्रतिटन ३२५० रुपये द्यावेत तसेच सरकारकडून प्रतिटन अतिरिक्त ५० रुपये अनुदान दिले जाईल, त्यानंतर या उसाचा दर प्रतिटन ३३०० रुपये होईल. हा निर्णय संपूर्ण राज्यभर लागू राहील, असे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले.

