Karnataka CM Sugarcane : कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची ऊस दरावर निघाला तोडगा, सीमा भागातील कारखान्यांचे धुराडे पेटले...

ठळक निर्णयकारखान्यांमधील फसवणूक, थकबाकी आणि कमी वसुलीवर कारवाईकेंद्र सरकारकडे साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्याची मागणीऊस व साखर उद्योगातील सर्वांगीण समस्यांवर स्वतंत्र बैठक लवकरच.Sugarcane Protest News Karnataka : साखर कारखान्यांनी उसाला प्रतिटन ३२५० रुपये द्यावेत तसेच सरकारकडून प्रतिटन अतिरिक्त ५० रुपये अनुदान दिले जाईल, त्यानंतर या उसाचा दर प्रतिटन ३३०० रुपये होईल. हा निर्णय संपूर्ण राज्यभर लागू राहील, असे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले..मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता. ७) विधानसौध सभागृहात ऊस उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आयोजित बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस भूमिका जाहीर केली..बैठकीत साखर कारखानदारांनी प्रतिटन ३,२०० रुपयांपेक्षा जास्त दर देऊ शकत नाही, असा आग्रह धरला. यावेळी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, आम्ही सरकारकडून ५० रुपये अनुदान देऊ. कारखानदारांनी ५० रुपये द्यावेत. त्यानंतर दर प्रतिटन उसाला ३,३०० रुपये होईल. यावर शेतकरी आणि साखर कारखानदारांनी सहमती दर्शवली..बैठकीत साखर कारखान्यांनी विकलेल्या विजेवर प्रतियुनिट ६० पैसे कर लावण्याच्या प्रस्तावाचा पुन्हा आढावा घेण्याची विनंती कारखानदारांनी केली. यावर सरकारने पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ऊस उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही आधीच पंतप्रधानांना पत्र लिहून साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्याची आणि ऊस उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्याची मागणी केली आहे..कर्नाटकातील साखर कारखान्यांवर राजकारण्यांचे वर्चस्व! बेळगाव जिल्ह्यात तब्बल 26 साखर कारखाने, 'हे' दिग्गज नेते आहेत मालक!.केंद्राने वेळ दिल्यास आम्ही उद्या (ता. ८) शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला जाण्यास तयार आहोत. या विषयात कोणतेही राजकारण नाही आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेले निर्णय सर्वांनी स्वीकारले पाहिजेत.