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OBC कार्ड खेळत काँग्रेसचा मास्टरस्ट्रोक! बी. के. हरिप्रसाद बनले कर्नाटक काँग्रेसचे नवे प्रदेशाध्यक्ष; डी. के. शिवकुमारांची जागा घेणार, सतीश जारकीहोळींचा पत्ता कट!

BK Hariprasad Appointed as New Karnataka Congress President : डी.के. शिवकुमार मुख्यमंत्री झाल्यानंतर काँग्रेसने बी.के. हरिप्रसाद यांची कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली.
BK Hariprasad Appointed as New Karnataka Congress President

BK Hariprasad Appointed as New Karnataka Congress President

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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बंगळूर : काँग्रेस पक्षाने ज्येष्ठ नेते बी.के. हरिप्रसाद यांची कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समिती (केपीसीसी) अध्यक्षपदी नियुक्ती केली (Who is BK Hariprasad) आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेल्या डी.के. शिवकुमार यांच्या जागी हरिप्रसाद यांच्याकडे ही महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

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