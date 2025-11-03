Crime: तुझ्याशी बोलायचंय, काम झाल्यावर भेट...; विवाहित प्रियकरानं महिलेला बोलवलं, भयंकर कट रचून संपवलं, कारण काय?

कर्नाटकची राजधानी असलेल्या बेंगळुरूमध्ये प्रेमप्रकरणाशी संबंधित एक भयानक घटना उघडकीस आली आहे. ४० वर्षीय घटस्फोटित महिला तिच्या विवाहित प्रियकरावर लग्न करण्यासाठी दबाव आणत होती. प्रियकराने स्पष्टपणे नकार दिला. परंतु ती इतक्या सहजपणे हार मानणार नाही हे लक्षात येताच, त्याने एक भयानक कट रचला आणि नंतर असे काही केले की तुम्हाला धक्का बसेल..मिळालेल्या माहितीनुसार, के.जी. हल्ली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या पिल्लन्ना गार्डन परिसरात शुक्रवारी ही घटना घडली. मृत महिला घटस्फोटित महिला होती आणि ती घरकाम करत होती. तिचा आरोपी प्रियकर, ४३ वर्षीय पुरूष, विवाहित होता. दोघेही अनेक महिन्यांपासून रिलेशनशिपमध्ये होते. ती महिला त्याच्याशी लग्न करू इच्छित होती. परंतु त्याचा प्रियकर अनिच्छुक होता. या मुद्द्यावरून त्यांच्यात अनेकदा भांडणे होत असत..Crime: 'तुझ्यामुळे माझी बहीण गेली...'! मामाचे शब्द ऐकताच भाचा संतापला; रागात खेळच संपवला, वादाचं कारण काय?.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी संध्याकाळी, महिला कामावरून घरी परतत असताना आरोपीने तिला बोलण्याच्या बहाण्याने एका निर्जन ठिकाणी नेले. तिथे त्यांच्यात पुन्हा वाद झाला. संतापलेल्या आरोपीने त्याच्याकडे असलेला चाकू काढला आणि तिच्यावर अनेक वार केले. जखमी महिला रक्तस्त्राव होत असताना कोसळली. जवळच्या लोकांनी तिला ताबडतोब जवळच्या रुग्णालयात नेले. परंतु डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. हत्येनंतर आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला..Crime: संतापजनक! आधी २७ दिवसांच्या बाळाला संपवलं, नंतर पत्नीकडून पतीच्या गुप्तांगावर वार, धक्कादायक कारण समोर.पोलिसांनी जलदगतीने कारवाई करत काही तासांतच आरोपीला अटक केली. चौकशीदरम्यान त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी हत्येत वापरलेला चाकू जप्त केला आहे. महिलेचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे. प्रियकर किंवा प्रेयसीने एकमेकांची हत्या करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, याआधीही देशात अशा अनेक घटना समोर आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.