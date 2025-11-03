देश

Crime: तुझ्याशी बोलायचंय, काम झाल्यावर भेट...; विवाहित प्रियकरानं महिलेला बोलवलं, भयंकर कट रचून संपवलं, कारण काय?

Bengaluru Boyfriend Kills Girlfriend: घटस्फोटित महिला प्रियकरावर लग्नासाठी दबाव आणत होती. यामुळे प्रियकर रागावला. यानंतर त्याने एक भयंकर कट रचला. या घटनेमुळे सर्वांनाच हादरा बसला आहे.
ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

कर्नाटकची राजधानी असलेल्या बेंगळुरूमध्ये प्रेमप्रकरणाशी संबंधित एक भयानक घटना उघडकीस आली आहे. ४० वर्षीय घटस्फोटित महिला तिच्या विवाहित प्रियकरावर लग्न करण्यासाठी दबाव आणत होती. प्रियकराने स्पष्टपणे नकार दिला. परंतु ती इतक्या सहजपणे हार मानणार नाही हे लक्षात येताच, त्याने एक भयानक कट रचला आणि नंतर असे काही केले की तुम्हाला धक्का बसेल.

