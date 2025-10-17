Crime: हात पाय बांधले, नंतर तोंडात कापड कोंबले अन्...; मुलाचं आईसोबत संतापजनक कृत्य, धक्कादायक कारण समोर

असे म्हटले जाते की व्यसन तुमची माणुसकी हिरावून घेऊ शकते. कर्नाटकातील बागलकोट जिल्ह्यातून याचे एक धक्कादायक उदाहरण समोर आले आहे. दारूसाठी पैसे न मिळाल्याने एका मुलाने आपल्या आईचा गळा चिरून हत्या केली. बागलकोट तालुक्यातील तुलसीगेरी गावात घडलेल्या या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत महिलेचे नाव ५८ वर्षीय शवक्का गिरीसागर असे आहे. तर आरोपी तिचा २८ वर्षीय मुलगा व्यंकटेश गिरीसागर आहे. शवक्काचा काही वर्षांपूर्वी पती मृत्यू झाला होता. तिच्या एका मुलीचे लग्न झाले आहे. ती दुसऱ्या गावात भाड्याच्या घरात व्यंकटेशसोबत राहत होती. व्यंकटेश हा दारू पिणारा होता आणि तो दररोज त्याच्या आईकडून पैसे मागायचा. जेव्हा त्याला पैसे मिळत नसत तेव्हा तो घरी भांडत असे. गुरुवारी रात्रीही असेच घडले. .Train Blanket: ट्रेनमधील घाणेरड्या चादरींची समस्या दूर झाली! आता गाड्यांमध्ये दिसणार सांगानेरी प्रिंट असलेले ब्लँकेट, खासियत काय?.तो दारू पिऊन घरी परतला आणि त्याच्या आईकडून दारूसाठी पैसे मागू लागला. जेव्हा त्याच्या आईने नकार दिला तेव्हा तो संतापला. त्याने प्रथम त्याच्या आईचे हातपाय बांधले. नंतर ती ओरडू नये म्हणून तिच्या तोंडात कापड भरले आणि नंतर तिचा गळा क्रूरपणे चिरला. हत्येनंतर तो घरातून पळून गेला. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा शेजाऱ्यांना घरातून दुर्गंधी आणि शांतता असल्याचे दिसले. तेव्हा त्यांनी दरवाजा तोडला आणि आतील दृश्य पाहून ते थक्क झाले. त्यांनी ताबडतोब पोलिसांना कळवले..कलाडगी पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन तपास सुरू केला. त्यांनी गाव आणि आजूबाजूच्या परिसरात नाकाबंदी केली. काही तासांतच आरोपीला अटक करण्यात आली. तो पुन्हा एका बारमध्ये मद्यपान करताना आढळला. पोलिसांनी त्याला अटक केली. सध्या त्याची चौकशी सुरू आहे..हे पहिले घडलेले प्रकरण नाही. गेल्या काही महिन्यांत कर्नाटकमध्ये अशा अनेक हृदयद्रावक घटना घडल्या आहेत. जुलैमध्ये, चिकमंगलूर जिल्ह्यातील हक्किमक्की गावात एका २५ वर्षीय तरुणाने त्याची आई भवानी हिची हत्या केली. कारण तिने त्याला दारूसाठी पैसे देण्यास नकार दिला होता. हत्येनंतर त्याने तिचा मृतदेह जाळून टाकला..Pension Hike: राज्य सरकारची मोठी घोषणा! ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ, आता किती रुपये मिळणार?.या वर्षी, २६ वर्षीय ईश्वर नाईकने घरी झालेल्या वादात त्याची आई पद्माबाई यांचा गळा दाबून खून केला. जानेवारीमध्ये, बेंगळुरूजवळ दारूच्या नशेत झालेल्या वादात रमेश (२१) याने त्याची आई महालक्ष्मी (४१) हिचा मोबाईल चार्जरच्या दोरीने गळा दाबून खून केला. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, भरत (२६) ने हसन जिल्ह्यातील मधुरनहल्ली गावात त्याची आई चिकम्मा (६१) हिची हत्या केली आणि नंतर स्वतःही आत्महत्या केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.