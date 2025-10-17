देश

Crime: हात पाय बांधले, नंतर तोंडात कापड कोंबले अन्...; मुलाचं आईसोबत संतापजनक कृत्य, धक्कादायक कारण समोर

Bagalkot Mother Murder Case: एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. एका मुलाने आईची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
असे म्हटले जाते की व्यसन तुमची माणुसकी हिरावून घेऊ शकते. कर्नाटकातील बागलकोट जिल्ह्यातून याचे एक धक्कादायक उदाहरण समोर आले आहे. दारूसाठी पैसे न मिळाल्याने एका मुलाने आपल्या आईचा गळा चिरून हत्या केली. बागलकोट तालुक्यातील तुलसीगेरी गावात घडलेल्या या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे.

