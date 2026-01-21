'झाडावर चढ, आज दारू मिसळलेलं नारळाचं पाणी पिऊ...' तरुण झाडावरून पडला; उपचाराचा खर्च टाळण्यासाठी मित्रांचं अमानुष कृत्य, काय घडलं?

कर्नाटकातील बेंगळुरू दक्षिण जिल्ह्यातील रामनगर येथे एका तरुणाचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. पोलिसांनी आता त्याच्या मृत्यूचे गूढ उकलले आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या तरुणाची हत्या त्याच्या मित्रांनीच केली होती. विनोद कुमार (२६) असे मृताचे नाव आहे. विनोद हा मगदीतील कल्याणपूर गावचा रहिवासी होता. या प्रकरणी पोलिसांनी त्याचे दोन मित्र सुदीप आणि प्रज्वल यांना अटक केली आहे. हे तिघेही जवळचे मित्र होते. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, १ जानेवारी रोजी विनोद आणि इतर पाच मित्र नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी एका पार्टीला गेले होते. पार्टी दरम्यान मित्रांनी दारूमध्ये नारळाचे पाणी मिसळण्याचा प्लॅन केला. यादरम्यान त्यांनी विनोद कुमारला नारळाच्या झाडावर चढण्यास भाग पाडले. नारळाच्या झाडावर चढत असताना विनोदचा तोल गेला आणि तो झाडावरून पडला. पडल्याने त्याच्या पाठीच्या कण्याला दुखापत झाली आणि तो गंभीर जखमी झाला. .Youtube News : यूट्यूबच्या हेल्थ टिप्स फॉलो करताय? 19 वर्षीय तरुणी व्हिडीओ पाहून वजन कमी करायला गेली अन् गमावला जीव, नेमकं काय घडलं?.जेव्हा आरोपींना समजले की विनोदच्या उपचारासाठी लाखो रुपये खर्च येऊ शकतात, तेव्हा ते घाबरले. पोलीस तपासात असे दिसून आले आहे की, ही भीती टाळण्यासाठी त्यांनी विनोदला घरी सोडण्याचे निमित्त केले. पण वाटेत त्यांनी त्याला वजराहल्ली गावाजवळील एका तलावात बुडवून मारले. विनोदला तलावात बुडवल्यानंतर आरोपी नेहमीप्रमाणे गावात फिरत राहिले. संध्याकाळी ते घटनास्थळी परतले. त्यांनी मृतदेह तलावातून बाहेर काढला..एक मोठा दगड तारेने बांधला. कोणताही पुरावा नष्ट करण्यासाठी जवळच्या विहिरीत फेकून दिला. विनोद कुमारच्या पालकांनी कुडुर पोलीस स्टेशनमध्ये बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार दाखल केली तेव्हा ही खळबळजनक हत्या उघडकीस आली. पोलिसांनी बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार नोंदवली आणि सखोल तपास सुरू केला. मोबाईल लोकेशन माहिती, कॉल डिटेल्स आणि मित्रांच्या मुलाखतींमधून सत्य समोर आले की, विनोदची हत्या त्याच्याच मित्रांनी केली होती..Honey Trap Case : महिलेचे तब्बल 100 पुरुषांसोबत शारीरिक संबंध; हनीट्रॅप-ब्लॅकमेलिंगच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश, नवरा-बायकोचं नेमकं प्रकरण काय?.सध्या पोलिसांनी मुख्य आरोपी सुदीप आणि प्रज्वल यांना अटक केली आहे. इतर आरोपींच्या भूमिकेचा तपास करत आहेत. या प्रकरणातील सर्व पैलूंची सखोल चौकशी केली जात आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे पोलिसांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.