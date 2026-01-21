देश

'झाडावर चढ, आज दारू मिसळलेलं नारळाचं पाणी पिऊ...' तरुण झाडावरून पडला; उपचाराचा खर्च टाळण्यासाठी मित्रांचं अमानुष कृत्य, काय घडलं?

Youth murdered by friends: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एक तरुण नारळाच्या झाडावरून पडून जखमी झाला. यानंतर त्याचा वैद्यकिय खर्च टाळण्यासाठी त्याच्या मित्रांनी त्याला संपवण्याचा निर्णय घेतला.
कर्नाटकातील बेंगळुरू दक्षिण जिल्ह्यातील रामनगर येथे एका तरुणाचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. पोलिसांनी आता त्याच्या मृत्यूचे गूढ उकलले आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या तरुणाची हत्या त्याच्या मित्रांनीच केली होती. विनोद कुमार (२६) असे मृताचे नाव आहे. विनोद हा मगदीतील कल्याणपूर गावचा रहिवासी होता. या प्रकरणी पोलिसांनी त्याचे दोन मित्र सुदीप आणि प्रज्वल यांना अटक केली आहे. हे तिघेही जवळचे मित्र होते. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली आहे.

