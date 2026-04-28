Harihar Panchamasali Math Controversy : पंचमसाली मठात हायव्होल्टेज ड्रामा! वचनानंद स्वामी आणि ट्रस्टींमध्ये जुंपली; कोट्यवधींच्या हिशेबावरून तीव्र वाद

बंगळूर : हरिहर येथील पंचमसाली मठात विश्वस्त (ट्रस्टी) आणि वचनानंद स्वामी यांच्यातील वाद आणखी तीव्र झाला आहे. जमा-खर्च सादरीकरणाच्या कार्यक्रमादरम्यान मोठा गोंधळ निर्माण झाला. मठातील कोट्यवधींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप स्वामींनी केल्यानंतर ट्रस्टींनी मठ परिसरात सार्वजनिकरीत्या हिशेब सादर करण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता..प्रधान धर्मदर्शी बी. सी. उमापती यांनी रुपया-रुपयांचा हिशेब मांडण्यास सुरुवात केली. मात्र, याच वेळी स्वामी समर्थक आणि ट्रस्टी समर्थक यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. स्वामी समर्थकांनी उमापती यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करत निषेध केला..दरम्यान, ट्रस्टी एच. एस. नागराज भाषण करत असताना त्यांनी स्वामी समर्थकांना खुले आव्हान दिले. मंचावरून खाली उतरून 'ताकद असेल तर समोर या' असे म्हणत त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली..या गोंधळात पंचमसाली समाजाच्या युवक शाखेचे कार्याध्यक्ष शिवनगौडा पाटील यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याची तक्रार समोर आली आहे. त्यांनी ट्रस्टींकडे प्रश्न उपस्थित केल्याने वाद चिघळल्याचे सांगितले जाते. पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून वातावरण शांत केले..कार्यक्रमादरम्यान 'सर्व ट्रस्टी चोर आहेत' अशा घोषणा दिल्या. उमापती, चंद्रशेखर पुजार, ज्योती प्रकाश आणि एच. एस. नागराज यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. दरम्यान, कार्यक्रम सुरू असतानाच केंद्रीय मंत्री व्ही. सोमण्णा यांनी उमापती यांना दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला. त्यावेळी उमापती यांनी 'आमच्या समाजाची बदनामी होत असेल तर आम्ही गप्प बसणार नाही. मी कोणालाही घाबरत नाही', असे सांगितले.