BJP Protest Case : भाजप नेत्यांनी दिल्या 'पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, सुनावणीत नेमकं काय म्हटले?

Karnataka High Court Quashes Pakistan Zindabad Case : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने भाजपशी संबंधित काही नेत्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला फौजदारी गुन्हा रद्द केला आहे. भाजपच्या कार्यक्रमात आंदोलकांनी ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, संबंधित नेत्यांनी ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’ म्हणायचे होते, पण जीभ घसरल्याने चुकीने ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’ असे शब्द उच्चारले गेले, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला. हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयानेही आश्चर्य व्यक्त केले. न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशानंद यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद विचारात घेण्याजोगा असल्याचे नमूद करत फौजदारी कार्यवाही रद्द केली. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .नेमके प्रकरण काय?मिळालेल्या माहितीनुसार, १८ डिसेंबर २०२२ रोजी काही भाजप नेत्यांनी एका आंदोलनाचे आयोजन केले होते. या आंदोलनादरम्यान काही आंदोलकांनी ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’ अशा घोषणा दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या घोषणा ऐकल्याने आपल्याला मानसिक त्रास झाल्याचा दावा एका तक्रारदाराने केला होता. त्यानंतर संबंधित व्यक्तींविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली..Maharashtra SIR: मोठी बातमी! महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेत 33 टक्के मतदारांची नावे वगळली? सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस.या प्रकरणी मांड्या पश्चिम पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम १५३बी आणि ५०५(१)(बी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, या कारवाईला आव्हान देत आरोपींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली..न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले?सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी आपण समाजात अशांतता निर्माण करण्याच्या किंवा कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने घोषणा दिल्या नव्हत्या, असा युक्तिवाद केला. ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’ म्हणायचे असताना चुकून ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’ असे शब्द उच्चारले गेल्याचेही त्यांनी सांगितले..SIR चं वास्तव! लग्नाला झाली 6 वर्षे अन् मुलं झाली 12, कुठे वडील मुलापेक्षा फक्त 5 वर्षांनी मोठे; भाजपने मांडल्या धक्कादायक विसंगती.एका वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशानंद यांनी भाजपने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात पक्षाशी संबंधित व्यक्तींकडून ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या जाण्याची कल्पना अशक्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच, ‘मुर्दाबाद’ऐवजी चुकीने ‘झिंदाबाद’ शब्द वापरला गेल्याचा युक्तिवाद विचारात घेण्याजोगा असल्याचे म्हटले..दोन वर्षांनंतर तक्रार दाखलन्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा नोंदवला. कथित घटनेच्या सुमारे दोन वर्षांनंतर केवळ व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या आधारे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या सर्व बाबींचा विचार करून उच्च न्यायालयाने संबंधित नेत्यांविरुद्धची फौजदारी कार्यवाही रद्द केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.