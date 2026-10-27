साडी नेसून अनवाणी पायानं धावली, पण होमगार्ड भरतीचं स्वप्न राहिलं अधुरं; एका चाचणीत झाली 'फेल'

अनवाणी पायाने धावणाऱ्या एका महिलेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. होमगार्ड भरतीत १६०० मीटर धावण्याच्या चाचणीवेळचा तो व्हिडीओ होता. झारखंडमधील कविता महतोची यामुळे देशभरात चर्चा झाली. पायात ना बूट ना चपला, साडी परिधान केलेली कविता शर्यतीत धावत होती. मात्र होमगार्ड भरतीत तिला अपयश आलं. दोन मुलांची आई असलेली कविता पतीच्या निधनानंतर कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळतेय. सरकारी नोकरी मिळवण्याचं तिचं स्वप्न सध्या अधुरं राहिलं. .कविता महतोनं १६०० मीटर अंतर फक्त ८ मिनिटं आणि ५७ सेकंदात पार केलं होतं. या चाचणीवेळचा तिचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. तिच्या कष्टाचं कौतुक झालं आणि संघर्षाची कहाणीही चर्चेत आली. तिला सरकारी नोकरी द्यावी अशी मागणीही अनेकांनी केली. मात्र होमगार्ड भरतीत उंच उडीच्या चाचणीत कविताला तीन संधीमध्ये एकदाही यश आलं नाही..शिक्षक मतदारसंघातील निवडणूक अधिकाऱ्याला हटवलं, मतमोजणीच्या आधी भाजपच्या बंडखोर नेत्याने केलेली IAS विरोधात तक्रार.होमगार्ड भरतीसाठी एकूण ९३० महिला आल्या होत्या. यात रामगढ जिल्ह्यातील कविता महतो व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानं चर्चेत आली होती.कविता महतोच्या पतीचं काही वर्षांपूर्वी निधन झालं. त्यानंतर मुलांसह कुटुंबाची जबाबदारी तिच्यावर पडली. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यानं कविताने होमगार्ड होण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी भरतीमध्ये चाचणीवेळी ती अनवाणी पायांनी धावली..सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर कविताला अनेकांनी मदतीचा हात दिला. तिला भरतीची तयारी करता यावी आणि कुटुंबाला मदत म्हणून अनेकजण पुढे आले. १६०० मीटर धावण्याच्या चाचणीत यशामुळे तिला भरती होईल अशी आशा होती. पण उंच उडीत पात्र न ठरल्यानं तिची निवड झाली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.