देश

साडी नेसून अनवाणी पायानं धावली, पण होमगार्ड भरतीचं स्वप्न राहिलं अधुरं; एका चाचणीत झाली 'फेल'

Home Guard Dream Shattered साडी नेसून अनवाणी पायाने १६०० मीटर धावत पूर्ण करणाऱ्या कविता महतोचं होमगार्ड होण्याचं स्वप्न अधुरं राहिलं. धावण्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर कविता चर्चेत आली होती.
Home Guard Dream Shattered

Home Guard Dream Shattered

Esakal

सूरज यादव
Updated on

अनवाणी पायाने धावणाऱ्या एका महिलेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. होमगार्ड भरतीत १६०० मीटर धावण्याच्या चाचणीवेळचा तो व्हिडीओ होता. झारखंडमधील कविता महतोची यामुळे देशभरात चर्चा झाली. पायात ना बूट ना चपला, साडी परिधान केलेली कविता शर्यतीत धावत होती. मात्र होमगार्ड भरतीत तिला अपयश आलं. दोन मुलांची आई असलेली कविता पतीच्या निधनानंतर कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळतेय. सरकारी नोकरी मिळवण्याचं तिचं स्वप्न सध्या अधुरं राहिलं.

Loading content, please wait...
Jharkhand
job
Security
Marathi News Esakal
www.esakal.com