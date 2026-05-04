Pinarayi Vijayan: १० वर्षांच्या सत्तेनंतर मोठी पडझड! LDF पक्षाचा दारुण पराभव, मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा, UDF ची दमदार एंट्री

केरळ विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून अनेक जागांवर सध्या मतमोजणी सुरू आहे. कलानुसार डावे पक्ष मोठ्या फरकाने मागे असल्याचे दिसून येते. गेल्या १० वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या एलडीएफला यूडीएफने सत्तेतून बाहेर काढले आहे. पराभव स्वीकारून पिनारयी विजयन यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे राज्यात यूडीएफ सत्तेवर येईल हे निश्चित झाले आहे. .केरळमधील या पराभवामुळे, स्वातंत्र्यानंतर देशातील कोणत्याही राज्यात डावा पक्ष सत्तेत नसण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. केरळमध्ये काँग्रेस आघाडीची कामगिरी प्रभावी ठरली आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वद्रा यांनी यूडीएफला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आणि विश्वासाबद्दल केरळच्या जनतेचे आभार मानले. सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये प्रियंका गांधी यांनी म्हटले आहे की, हा जनादेश पुढील पाच वर्षांसाठी आघाडीच्या कामाला दिशा देईल. यूडीएफने जिल्ह्यातील सर्व जागा जिंकल्या असून, त्यांनी या जनादेशाचे वर्णन 'उत्कृष्ट' असे केले आहे. .काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी एलडीएफ सरकारविरोधी सत्ताविरोधी लाटेमुळे यूडीएफ आघाडीला यश मिळाल्याचे सांगितले. मतमोजणीच्या ट्रेंडवर भाष्य करताना ते म्हणाले, "जनतेमध्ये स्पष्ट सत्ताविरोधी भावना होती. आम्ही त्या भावनेचा फायदा घेतला. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि प्रियांका गांधी यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या लोकप्रियतेने मतदानाच्या टक्केवारीत भूमिका बजावली." .ते म्हणाले की, केरळच्या जनतेचे राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि खर्गे यांच्यावर खूप प्रेम आहे. ते असेही म्हणाले की, एलडीएफ सरकारच्या काळात फोफावलेल्या भ्रष्टाचारामुळे जनता संतप्त झाली आहे, ज्यामुळे निकाल यूडीएफच्या बाजूने लागले आहेत.