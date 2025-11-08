देश

Crime: सिगारेट अन् दारू पाजली..., नंतर भूत काढण्याच्या नावाखाली एका तरुणीसोबत धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?

Kottayam Black Magic News: तिला सिगारेट ओढायला लावली. नंतर दारू प्यायला लावली भूत काढण्याच्या नावाखाली एका तरुणीसोबत धक्कादायक कृत्य करण्यात आले आहे.
केरळच्या कोट्टायम जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणीला तिच्या जोडीदाराने आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून तासन्तास शारीरिक आणि मानसिक छळ सहन करावा लागला. तिने असा आरोप केला की, तिला भूत लागले आहे. तिला बाहेर काढण्यासाठी भूतबाधा करावी लागते.

