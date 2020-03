Coronavirus : कोरोनाग्रस्त पेशंटना दिला जातोय 'हा' स्पेशल मेन्यू!

तिरुअनंतपुरम : केरळमधील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात विलगीकरण कक्षात ठेवलेल्या कोरोना व्हायरसच्या १७ संशयित रुग्णांसाठी नाष्टा, दोन वेळचे जेवण आणि वाचनासाठी पुस्तके अशा सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत.

विलगीकरण कक्षात १५ भारतीय रुग्ण (सर्व केरळचे रहिवासी) आणि दोन ब्रिटनचे नागरिक आहेत. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मेन्यू तयार केला जातो, असे रुग्णालयाचे निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गणेश मोहन यांनी सांगितले. भारतीय रुग्णांना सकाळी साडेसात वाजता डोसा- सांबर, दोन अंडी, दोन संत्री, चहा आणि एक लिटर मिनरल पाणी दिले जाते. ब्रिटिश रुग्णांना कांदाविरहित आम्लेट, टोस्ट, सूप आणि फळांचा रस दिला जातो.

भारतीयांना सकाळी साडेदहाच्या सुमारास फळांचा रस देतात. दुपारच्या जेवणात दोन चपात्या, भात, मासे, आमटी, दही असा चौरस आहार असतो. एक लिटर मिनरल पाणीही त्या वेळी देतात. विदेशी रुग्णांसाठी सकाळी अकरा वाजता अननसाचा रस आणि दुपारी बारा वाजता जेवणात टोस्ट चीज (आवश्‍यकता असल्यास) फळे असा आहार असतो.

केरळच्या रुग्णांना दुपारी साडेतीनला चहा-बिस्कीट, तळलेले केळ आणि वडा असे पदार्थ खाण्यास देतात. सायंकाळी सात वाजता रात्रीच्या जेवणात अप्पम, शिजवलेल्या भाज्या, दोन केळी आणि एक लिटर पाणी असा मेन्यू असतो. ब्रिटनच्या रुग्णांसाठी सायंकाळी चार वाजता फळांचा रस आणि रात्रीच्या जेवणात टोस्ट ब्रेड, अंडी आणि फळे असा आहार असतो.

#COVID19 | Improving Readiness

As more people will be working from their homes, efforts were taken to improve the quality and availability of broadband internet.

Food will be delivered to families under observation. Respective DCs will ensure this.

— Pinarayi Vijayan (@vijayanpinarayi) March 10, 2020