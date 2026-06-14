खान सर प्रकरणातील आरोपीचा नेपाळमध्ये संशयास्पद मृत्यू, अटकेच्या भीतीनं गेलेला पळून

ज्ञान बिंदू अकादमीचे संचालक रौशन आनंद यांचा भाऊ प्रिन्स यादवचा नेपाळमध्ये संशयास्पद अवस्थेत मृतदेह आढळला आहे. नेपाळच्या विराटनगरमध्ये एका हॉटेलमधून मृतदेह पोलिसांनी ताब्यात घेतला. नेपाळ पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून पाच जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. प्रिन्स यादव ज्ञान बिंदु अकादमीच्या संचालन आणि व्यवस्थापनाचं काम बघत होता..अलिकडेच झालेल्या खान सरांच्या कोचिंग सेंटर वादाच्या प्रकरणी प्रिन्स यादव आणि रोशन आनंद आरोपी होते. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी रोशन आनंदला अटक केली होती. तर प्रिन्स यादव अटकेच्या भीतीने नेपाळला गेला होता. या घटनेच्या काही दिवसांनी त्याचा मृतदेह संशयास्पद परिस्थितीत आढळल्यानं खळबळ उडाली आहे..तुरुंग निरीक्षकाचा घरात आढळला मृतदेह, पत्नीचे महासंचालकांवर गंभीर आरोप; पोलिसात दाखल केली तक्रार.नेपाळ पोलीस अधिकाऱ्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. प्राथमिक तपासात मृत्यूच्या कारणाचा खुलासा झालेला नाही. पोलीस सध्या या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. हॉटेलमध्ये झालेल्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणानंतर पोलिसांनी पाच जणांना ताब्यात घेतलं आहे..रोशन आनंद मूळचे बिहारच्या सहरसा जिल्ह्यातील आहेत. शिक्षण क्षेत्रात काम करताना त्यांनी ज्ञान बिंदू अकादमी सुरू केली. तर प्रिन्स यादव या अकादमीचं कामकाज आणि व्यवस्थापन बघत होता. प्रिन्स यादवच्या मृत्यूच्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे. रौशन आनंदच्या कुटुंबावर या घटनेमुळे दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.