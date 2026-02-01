ब्राह्मण अभिनेत्यानं मागवलं मटन, मिळालं गोमांस; वेटरला अटक

कोलकात्यात एका अभिनेत्यानं मी हिंदू ब्राह्मण असून मला मटणाऐवजी गोमांस दिल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. अभिनेता सायन चक्रवर्ती हा शुक्रवारी त्याच्या सहकाऱ्यांसोबत पार्क स्ट्रीटमधील प्रसिद्ध पबमध्ये गेला होता. त्याने म्हटलं की, मी मटन स्टेक ऑर्डर केलं होतं पण जी डिश मला दिली गेली त्यात बीफ होतं. अजाणतेपणे मी ते खाल्लं..कोलकात्यातली सर्वात प्रसिद्ध अशा पार्क स्ट्रिटवर अभिनेता सायक चक्रवर्ती पब ओलीमध्ये गेला होता. तिथं घडलेल्या या प्रकारानंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत वेटरला अटक केलीय. हॉटेलमध्ये टेबलवर आणखी एक मटन स्टेक आणून दिल्यानंतर हा सगळा प्रकार उघडकीस आला..Tobacco Tax Explained : सिगारेटचा झुरका होणार महाग! आजपासून मोदी सरकारकडून नवी कर प्रणाली लागू; किती द्यावा लागणार टॅक्स?.दोन मटन स्टेकबाबत विचारलं असता वेटरने सांगितलं की, तुम्ही दोन स्टेक मागवले होते. त्यात एक मटन आणि एक बीफची ऑर्डर होती. त्यावर सायकला धक्काच बसला. एक हिंदू ब्राह्मण असल्यानं धार्मिक भावना दुखावल्याचं सायकने म्हटलं..सोशल मीडियावर हॉटेलमधील व्हिडीओ सायक चक्रवर्तीने शेअर केलाय. त्यात दिसतं की, वेटर आणि मॅनेजरला सायक याबाबत जाब विचारतो. यावर सायक ही गंभीर चूक आहे म्हणत माफीही मागतो. दरम्यान, सायकने या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर वेटरला अटक करण्यात आली..व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर उलट सुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. सायक धार्मिक तेढ निर्माण करून राजकीय अजेंडा चालवत असल्याचा आरोप काही युजर्सनी केला. त्यानंतर सायकने आधीचा व्हिडीओ डिलिट करत नव्याने स्पष्टीकरण दिलंय. हिंदू मुस्लिम दंगल भडकवण्याचा माझा उद्देश नाही. माझी तेव्हाची कृती ही भावनिक होती. माझा राजकीय पक्षाशी संबंध नाहीय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.