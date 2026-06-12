शासकीय इमारतीला भीषण आग; पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत वापर झालेल्या ४ हजार ईव्हीएम जळून खाक, काय घडलं?

पश्चिम बंगालमधील अलीपूर परिसरात बुधवारी एका शासकीय इमारतीला भीषण आग लागल्याची घटना घडली होती. या आगीत आता ४ हजार ईव्हीएम मशीन जळून खाक झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. बंगालचे राज्यमंत्री कौशिक चौधरी यांनी घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर यासंदर्भात माहिती दिली. या घटनेमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून आगीमागील कारणांचा शोध घेतला जातो आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, दक्षिण कोलकात्यातील नऊ मजली इमारतीत दक्षिण २४ परगणा जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयासह विविध शासकीय विभागांची कार्यालये आहेत. बुधवारी अचानक या इमारतीला आग लागली होती. यात मोठं नुकसान झालं होतं. या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलाला तब्बल २४ तासांहून अधिक काळ लागला होता..Mumbai fire News: एसीमधून निघाल्या ठिणग्या अन् ११ मजली इमारतीत खळबळ; जुहूत सकाळीच आग.दरम्यान, राज्याचे अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा राज्यमंत्री कौशिक चौधरी यांनी आज घटनास्थळाची पाहणी केली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत दहा मतदारसंघांमध्ये वापरण्यात आलेल्या सुमारे चार हजार ईव्हीएम या आगीत नष्ट झाल्याचं त्यांनी सांगितलं..Fire Safety Tips : घरात ठेवलेल्या 'या' 5 वस्तूंमुळे लागू शकते आग; आजपासूनच घ्या काळजी अन् ठेवा दूर.याप्रकरणी दक्षिण २४ परगणा प्रशासनाच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे. आग शॉट सर्किटमुळे लागली की त्यामागे अन्य काही कारण आहे, याचा शोध घेतला जातो आहे. फॉरेन्सिक पथकाकडून घटनास्थळाची पाहणी करून नमुने गोळा करण्यात आले आहेत. त्यानंतरच आगीमागील नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.