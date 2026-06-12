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शासकीय इमारतीला भीषण आग; पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत वापर झालेल्या ४ हजार ईव्हीएम जळून खाक, काय घडलं?

4000 EVM Machines Destroyed In Massive Fire : बंगालचे राज्यमंत्री कौशिक चौधरी यांनी घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर यासंदर्भात माहिती दिली. या घटनेमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
4000 EVM Machines Destroyed In Massive Fire

4000 EVM Machines Destroyed In Massive Fire

esakal

Shubham Banubakode
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पश्चिम बंगालमधील अलीपूर परिसरात बुधवारी एका शासकीय इमारतीला भीषण आग लागल्याची घटना घडली होती. या आगीत आता ४ हजार ईव्हीएम मशीन जळून खाक झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. बंगालचे राज्यमंत्री कौशिक चौधरी यांनी घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर यासंदर्भात माहिती दिली. या घटनेमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून आगीमागील कारणांचा शोध घेतला जातो आहे.

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