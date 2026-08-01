कुलगाममध्येही 'पहलगाम पॅटर्न'? धर्म विचारून मजुरांची हत्या? तपास सुरू

शुक्रवारी जम्मू-काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यात दहशतवाद्यांनी मजुरांवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात छत्तीसगडमधील दोन स्थलांतरित मजुरांचा मृत्यू झाला. पण त्यांच्यावर गोळीबार करण्यापूर्वी दहशतवाद्यांनी मृतकांना त्यांचा धर्म विचारल्याचा दावा आता कुटुंबियांनी केला आहे. त्यामुळे कुलगामध्येही पहलगाम सारखीच घटना घडली का? अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. मात्र, या दाव्याला सुरक्षा यंत्रणांकडून अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. .या हल्ल्यात २४ वर्षीय दीपक रात्रे या छत्तीसगडमधील मजुराचा मृत्यू झाला आहे. ते सक्ती जिल्ह्यातील रहिवासी होता अशी माहिती आहे. रोजगाराच्या शोधात तो सात ते आठ महिन्यांपूर्वी पत्नीसह काश्मीरमध्ये विटभट्टीवर काम करण्यासाठी आला होता. या हल्ल्यात त्याच्यासोबत २८ वर्षीय भूपेंद्र भैना यांचाही मृत्यू झाला आहे. दोघांनाही गंभीर जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं..Leopard Attack : पिंपळसुटीत बिबट्याच्या हल्ल्यात पाच वर्षीय चिमुकलीचा दुर्दैवी मृत्यू; दोन तासांच्या शोधानंतर उसाच्या शेतात मृतदेह सापडला.या घटनेबाबत बोलताना, दीपकच्या भावाने दावा केला की, दहशतवाद्यांनी आधी तो कुठून आला आहे आणि त्याचा धर्म काय आहे, अशी विचारणा केली. त्यानंतर त्याच्यावर गोळीबार करण्यात आला. दुसरीकडे, तपास यंत्रणांनी या दाव्याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही..दीपक हा कुटुंबातील एकमेव कमावता सदस्य होता. त्याच्या पश्चात आई, दिव्यांग भाऊ, पत्नी आणि लहान मुलगा असा परिवार आहे. तर भूपेंद्र तीन महिन्यांपूर्वी पत्नीसह कामासाठी काश्मीरला गेला होता. त्याचा चार वर्षांचा मुलगा गावीच नातेवाईकांकडे राहत होता..Amravati News: दोघींचे पुरलेले मृतदेह काढले बाहेर; खंडेलवालनगर व इदगाव कब्रस्तानमधील घटना नागरिकामुळे उघड.या घटनेनंतर छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांनी हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २० लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, कुलगाममधील या हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थलांतरित कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.