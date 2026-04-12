Project Cheetah: कुनोमध्ये नवा इतिहास! भारतात जन्मलेल्या 'गामिनी'ने दिला ४ बछड्यांना जन्म

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातील कुनो नॅशनल पार्क (Kuno National Park) मधून भारतीय वन्यजीव संवर्धनासाठी एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. भारतातच जन्मलेल्या 'गामिनी' (Gamini-KGP12) नावाच्या मादी चित्त्याने नैसर्गिक अधिवासात चार बछड्यांना जन्म दिला आहे.केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सोशल मीडियाद्वारे ही माहिती दिली. भारताच्या 'चित्ता संवर्धन' मोहिमेतील हा एक मैलाचा दगड मानला जात आहे.https://x.com/byadavbjp/status/2042916691689279777.या घटनेचे महत्त्व काय?भारतात जन्मलेली दुसरी पिढी: 'गामिनी' स्वतः भारतात जन्मलेली मादी चित्ता आहे. तिने आता चार बछड्यांना जन्म दिल्याने भारतात चित्त्यांची दुसरी पिढी यशस्वीरित्या तयार झाली आहे.हे बछडे कोणत्याही मानवनिर्मित केंद्रात नव्हे, तर कुनोच्या जंगलात नैसर्गिक परिस्थितीत जन्माला आले आहेत. २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या 'प्रोजेक्ट चीता' अंतर्गत, भारतात जन्मलेल्या मादीने जंगली अधिवासात बछड्यांना जन्म देण्याची ही पहिलीच नोंद आहे..संवर्धन मोहिमेचे मोठे यशभूपेंद्र यादव यांनी या यशाबद्दल बोलताना सांगितले की, हे चित्ते आता भारतीय परिसंस्थेशी (Ecology) पूर्णपणे जुळवून घेत असल्याचे हे लक्षण आहे. वैज्ञानिक व्यवस्थापन आणि सातत्यपूर्ण देखभालीमुळेच हे शक्य झाले आहे. त्यांनी या मोहिमेत रात्रंदिवस काम करणारे वन्यजीव व्यवस्थापक, पशुवैद्यक आणि मैदानी कर्मचारी यांचे विशेष कौतुक केले..कुनोमध्ये चित्त्यांची संख्या वाढलीया नवीन पाहुण्यांच्या आगमनामुळे कुनो नॅशनल पार्कमधील चित्त्यांच्या एकूण संख्येत आता वाढ झाली आहे. सुरुवातीला नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतून आणलेल्या चित्त्यांनंतर, आता भारतातच त्यांची पैदास होणे हे या प्रकल्पाचे मूळ उद्दिष्ट पूर्ण होत असल्याचे सिद्ध करते.या बातमीमुळे संपूर्ण देशवासीय आणि निसर्गप्रेमींमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. यामुळे भविष्यात भारतातील जंगलांमध्ये चित्त्यांचा वावर पुन्हा एकदा वाढण्यास मदत होणार आहे.