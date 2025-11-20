Cheetah Cubs: कुनो राष्ट्रीय उद्यानात इतिहास! भारतात जन्मलेल्या चीता मखीने दिला ५ पिल्लांना जन्म, मुख्यमंत्र्यांनी शेअर केला video

मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात आज एक मोठा इतिहास रचला गेला आहे. भारतात जन्मलेल्या 'मखी' नावाच्या मादी चित्त्याने तब्बल पाच पिल्लांना जन्म दिला आहे! हा क्षण देशाच्या 'प्रोजेक्ट चीता' (Project Cheetah) मोहिमेसाठी एक क्रांतीकारी आणि अतिशय महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे..मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी स्वतः हा आनंददायी व्हिडिओ शेअर करत राज्यातील आणि देशातील वन्यजीव प्रेमींना ही सुखद बातमी दिली. मुख्यमंत्री यादव यांनी सांगितले की, "मखी आणि तिची पाचही पिल्ले पूर्णपणे निरोगी आहेत..भारतात चित्ते पुनर्स्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना आज एक ऐतिहासिक यश मिळाले आहे." केवळ ३३ महिन्यांची असलेली 'मखी' ही भारतात जन्मलेली पहिली मादी चित्ता आहे. आणि आता ती भारतात यशस्वीरित्या जन्म देणारी पहिली चित्ता देखील ठरली आहे..मखीची कामगिरी ठरली महत्त्वाची'प्रोजेक्ट चीता' अंतर्गत घडलेला हा पहिलाच असा प्रसंग आहे, जिथे भारतात जन्मलेल्या चित्त्याने यशस्वी पुनरुत्पादन केले आहे. भारतीय वातावरणात चित्ते पूर्णपणे रुळत असल्याचा हा ठोस पुरावा आहे..Kanya Vivah Yojana : सीएम योगींनी उघडला खजिना; जन्मापासून विवाहापर्यंतचा खर्च सरकार देणार, दोन कोटी मजुरांना मोठा फायदा.वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, भारतात जन्मलेल्या चित्त्याचे यशस्वी पुनरुत्पादन म्हणजे चित्त्यांची आरोग्यदायी वाढ आणि स्थानिक हवामानाशी त्यांचे उत्कृष्ट जुळवून घेणे होय. यामुळे भावी काळात चित्त्यांची स्थिर आणि वैविध्यपूर्ण लोकसंख्या तयार होण्याची मोठी शक्यता आहे. हे पाऊल देशाच्या जैवविविधता संवर्धन मोहिमेला नवीन गती देणारे ठरणार आहे. कुनोतील हे यश भारतातील वन्यजीव पुनर्स्थापनेच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिल्या जाणाऱ्या घटनांपैकी एक मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.