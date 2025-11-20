देश

Cheetah Cubs: कुनो राष्ट्रीय उद्यानात इतिहास! भारतात जन्मलेल्या चीता मखीने दिला ५ पिल्लांना जन्म, मुख्यमंत्र्यांनी शेअर केला video

Kuno National Park: मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात आज एक मोठा इतिहास रचला गेला आहे. भारतात जन्मलेल्या 'मखी' नावाच्या मादी चित्त्याने तब्बल पाच पिल्लांना जन्म दिला आहे! हा क्षण देशाच्या 'प्रोजेक्ट चीता' मोहिमेसाठी एक क्रांतीकारी आणि अतिशय महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.
Cheetah Cubs

Cheetah Cubs

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात आज एक मोठा इतिहास रचला गेला आहे. भारतात जन्मलेल्या 'मखी' नावाच्या मादी चित्त्याने तब्बल पाच पिल्लांना जन्म दिला आहे! हा क्षण देशाच्या 'प्रोजेक्ट चीता' (Project Cheetah) मोहिमेसाठी एक क्रांतीकारी आणि अतिशय महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.

Loading content, please wait...
Leopard
Project
Wildlife
Biodiversity
Wild Animals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com