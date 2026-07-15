Madhya Pradesh : लाडकी बहीण योजनेचा ३८ वा हप्ता जमा; १.२५ कोटी महिलांच्या खात्यात १८३५ कोटी रुपयांची थेट मदत

मध्य प्रदेशातील कोट्यवधी महिलांसाठी १२ जुलै २०२६ हा दिवस आनंदाचा ठरला. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी भिंड जिल्ह्यातील लहार येथून राज्यातील १.२५ कोटींहून अधिक महिलांच्या खात्यात लाडकी बहीण योजनेचा ३८ वा हप्ता म्हणून १,८३५ कोटी रुपये एका क्लिकवर जमा केले. याच कार्यक्रमात त्यांनी भिंड जिल्ह्यातील ३२२.२९ कोटी रुपयांच्या ५६ विकासकामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पणही केले.यावेळी लहार येथील शासकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याची तसेच गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने भिंडमध्ये चार नवीन सांदीपनी विद्यालये सुरू करण्याची घोषणा त्यांनी केली..काँग्रेसवर टीकामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी आपल्या भाषणात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी यांच्या वक्तव्यावर टीका केली. महिलांचा अवमान करणारी वक्तव्ये अस्वीकार्य असून, काँग्रेसने सत्तेत असताना महिलांसाठी ठोस काम केले नाही, असा आरोप त्यांनी केला.ते म्हणाले की, लाडकी बहीण योजना सुरुवातीला १,००० रुपयांपासून सुरू झाली होती. आता लाभार्थींना १,५०० रुपये दिले जात असून, आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत ५१ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे..याच महिन्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणामुख्यमंत्र्यांनी राज्यात समान नागरी कायदा याच महिन्यात लागू करण्याचा सरकारचा मानस व्यक्त केला. या कायद्याच्या मसुद्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला १० लाखांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले. विविध समाजघटकांतील नागरिकांनी याबाबत मते नोंदवली असून, त्याचा विचार करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..शेती, उद्योग आणि धार्मिक पर्यटनावर भरमुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकार शेतकऱ्यांकडून २,६२५ रुपये प्रति क्विंटल दराने गहू खरेदी करत आहे. मध्य प्रदेशला दुग्ध उत्पादनात देशात अव्वल स्थानावर नेण्याचे उद्दिष्टही त्यांनी व्यक्त केले.औद्योगिक विकासासाठी गुणा येथे २,००० कोटी रुपयांचा आणि शिवपुरी येथे २,५०० कोटी रुपयांचा सिमेंट प्रकल्प उभारला जात आहे. बंद पडलेली शासकीय बस सेवा याच महिन्यात पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी भगवान श्रीराम आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या स्थळांचा तीर्थक्षेत्र म्हणून विकास केला जाईल. तसेच राज्यात वृंदावन गावे आणि गीता भवने उभारण्याचाही संकल्प त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.