Summaryरोहिणीने तेजस्वी यादव आणि त्यांच्या टीमवर वागणुकीबाबत गंभीर आरोप केले.किडनी दान करताना पती आणि सासरच्या लोकांशी सल्लामसलत केली नाही याचा तिला आता पश्चात्ताप होत आहे.राजदमध्ये नेतृत्व कोण घेणार यावरूनच कुटुंबातील मतभेद वाढले असून तेजस्वीवर टीका होत आहे..बिहार विधानसभा निवडणुकीत राजदच्या मोठ्या पराभवानंतर लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबातील कलह चव्हाट्यावर आला. लालू प्रसाद यांना किडनी दिलेली मुलगी रोहिणी आचार्य हिने कुटुंब आणि पक्षही सोडण्याची घोषणा केली. त्यांच्या इतर तीन बहिणी, रागिणी, चंदा आणि राजलक्ष्मी यांनीही त्यांच्या लालू प्रसाद यांचे घर सोडले आहे. .रोहिणी आचार्य यांनी शनिवारी संध्याकाळी इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट पोस्ट करून खळबळ उडवून दिली, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की प्रश्न विचारल्याबद्दल त्यांच्यावर चप्पलांनी हल्ला करण्यात आला, शिवीगाळ करण्यात आली आणि घराबाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी रविवारी अनेक पोस्ट केल्या, ज्यामध्ये तेजस्वी यादव आणि त्यांचे जवळचे सहकारी, संजय यादव आणि रमीझ खान यांच्यावर गंभीर आरोप केले..रोहिणी यांनी रविवारी असेही म्हटले की त्यांनी त्यांचे पती आणि सासरच्या लोकांशी सल्लामसलत न करता वडिलांना किडनी दान केली, परंतु आता त्यांना पश्चात्ताप होत आहे. रोहिणीने तिचा धाकटा भाऊ तेजस्वी यादव यांना लक्ष्य करत ही टिप्पणी केली. रोहिणी पुढे म्हणाली की लग्नानंतर कोणत्याही मुलीने तिच्या सासरच्या लोकांवर आणि कुटुंबावर लक्ष केंद्रित करावे यावर ती भर देऊ इच्छिते..Lalu Prasad Yadav Shock : लालू प्रसाद यादव यांना जबरदस्त झटका! ; कुटुंबातील आणखी एका सदस्याने पक्ष अन् घरही सोडलं.लालू यादव यांचे मोठे पुत्र तेजप्रताप यांनीही निवडणूक रिंगणात उडी घेतली आहे. ते म्हणतात की ते त्यांच्या बहिणीचा अनादर सहन करणार नाहीत. तेजप्रताप यांना आधीच कुटुंबातून काढून टाकण्यात आले आहे. भावंडांच्या वादाचे मुख्य कारण म्हणजे राजदची जबाबदारी कोण घेणार हा मुद्दा आहे असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. बिहार निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर तेजस्वी यादव यांना त्यांच्या टीकाकारांकडून आणि त्यांच्या कुटुंबाकडून टीकेचा सामना करावा लागत आहे. या निवडणुकीत राजदने फक्त २५ जागा जिंकल्या आहेत तर संपूर्ण महागठबंधनला ३५ जागा मिळाल्या आहेत..FAQs 1. रोहिणी आचार्य यांनी कुटुंब का सोडले? रोहिणी यांनी आरोप केला की त्यांना घरातून हाकलण्यात आले, अपमान करण्यात आला आणि त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांच्यावर हल्ला झाला.2. इतर तीन बहिणींनी घर का सोडले? रागिणी, चंदा आणि राजलक्ष्मी यांनी रोहिणीच्या समर्थनार्थ आणि वाढत्या कौटुंबिक तणावामुळे घर सोडल्याचे समजते.3. रोहिणी यांनी तेजस्वी यादववर कोणते आरोप केले? त्यांनी तेजस्वी आणि त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांवर वाईट वागणूक, राजकीय हस्तक्षेप आणि कुटुंबातील मतभेद वाढवल्याचा आरोप केला.4. रोहिणी किडनी दानाबद्दल पश्चात्ताप का व्यक्त करत आहे? कारण त्या म्हणतात की त्यांनी कोणाशीही चर्चा न करता किडनी दिली आणि आता कुटुंबाकडून त्यांना योग्य आदर वा साथ मिळत नाही.5. तेजप्रताप यादव या वादात काय म्हणतात? ते म्हणतात की ते त्यांच्या बहिणीचा अपमान सहन करणार नाहीत, जरी त्यांना स्वतःला कुटुंबातून दूर करण्यात आले आहे.6. हा वाद नेमका का वाढला? तज्ज्ञांच्या मते, राजदचे नेतृत्व कोण घेणार आणि पराभवानंतर पक्षाची जबाबदारी कोणाकडे असेल यावरून वाद तीव्र झाला आहे.