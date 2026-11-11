Latest Marathi News Live Update : तुझ्याशिवायची ही पहिली दिवाळी, पहिली भाऊबीज… सुप्रिया सुळेंची अजित पवारांसाठी भावनिक पोस्ट

Supriya Sule Live : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाऊबीजेच्या निमित्ताने दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आठवण काढत भावनिक पोस्ट केली आहे. ‘दादा, तुझ्याशिवायची ही पहिली दिवाळी आणि पहिली भाऊबीज,’ अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. या पोस्टमधून अजित पवार आणि त्यांच्या बहिणींमधील जिव्हाळ्याचे नाते पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.सुप्रिया सुळे यांनी पोस्टमध्ये लहानपणीच्या आणि कुटुंबातील एकत्रित क्षणांच्या आठवणींना उजाळा दिला. दरवर्षी भाऊबीजेच्या दिवसाची सर्व बहिणींना आतुरता असायची. मात्र, यंदा भाऊबीजेचा दिवस उजाडताच अजित पवार यांच्या आठवणींनी मन भरून आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.आपल्या बहिणींच्या घोळक्यात रमलेले अजितदादा, त्यांच्यासोबतच्या गप्पा आणि हास्याचे क्षण आजही डोळ्यांसमोर असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे. पूर्वी सहज वाटणारे हे क्षण आता किती मोलाचे होते, याची जाणीव होत असल्याचेही त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले.‘दादा, आजच्या दिवशी तुझं नसणं मनाला चटका लावून जातं. आम्हा सगळ्या बहिणींना तुझी किती आठवण येतेय, हे शब्दांत सांगणंही कठीण आहे. तू आमच्या मनात कायम आहेस आणि कायम राहशील,’ अशा शब्दांत सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.