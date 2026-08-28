Marathi News Live Updates : MPSC पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास वेगात; मुंबई पोलिसांचे पथक नंदुरबारमध्ये दाखल

मुंबई : MPSC पेपरफुटी प्रकरणात सहा आरोपींना अटक केल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी तपासाला वेग दिला आहे. या प्रकरणाच्या पुढील तपासासाठी मुंबई स्थानिक गुन्हे शाखेचे पाच कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे पथक नंदुरबारमध्ये दाखल झाले आहे. मुंबई पोलिसांचे हे पथक नंदुरबारमध्ये आरोपींच्या घरांसह कौटिल्य अकॅडमीचे स्पॉट पंचनामे करणार आहे. पेपरफुटी प्रकरणाशी संबंधित पुरावे आणि घटनास्थळावरील परिस्थितीची पडताळणी करण्याच्या दृष्टीने ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे. सहा आरोपींच्या अटकेनंतर मुंबई पोलीस ॲक्शन मोडवर आले असून, या प्रकरणाच्या तपासाला आता आणखी गती मिळण्याची शक्यता आहे.