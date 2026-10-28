Marathi News Live Updates : मावळातील इंद्रायणी भातशेतीवर दुष्काळाचे गंभीर संकट, १२ हजार ५०० हेक्टरपैकी ७० टक्के क्षेत्र बाधित

इंद्रायणी भाताचे आगार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मावळ तालुक्यात यंदा पावसाने ओढ दिल्याने भातशेतीवर दुष्काळाचे गंभीर संकट ओढवले आहे. तालुक्यात सुमारे १२ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रावर भातशेती केली जाते. मात्र, पावसाच्या अनियमिततेमुळे आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे यापैकी सुमारे ६५ ते ७० टक्के क्षेत्र बाधित झाले आहे. पाण्याअभावी भाताची रोपे खुंटली असून, अनेक ठिकाणी उभे पीक करपून गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करून भातपिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत यासंदर्भात बैठक झाली असून, तालुक्यातील विविध भागांतील नुकसानीचा आढावा घेऊन दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. याशिवाय, निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी वृक्षतोड टाळण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. विकासप्रकल्पांना विरोध नसला, तरी वृक्षतोड करण्यापूर्वी स्थानिक शेतकरी आणि वृक्षप्रेमींना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचेही खासदार श्रीरंग बारणे यांनी स्पष्ट केले.