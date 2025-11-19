देश

Anmol Bishnoi: अखेर लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ अनमोलला भारतात आणलं; NIA कडून अटक, कसा बनला भारतातील 'मोस्ट वॉन्टेड'?

Gangster Anmol Bishnoi NIA Arrest: गुन्हेगारी जगतातील एक नाव जो बॉक्सिंग रिंगमधून उदयास आला. आपल्या चुलत भावाच्या पावलावर पाऊल ठेवून जगातील मोस्ट वॉन्टेड गुंड बनला.
Gangster Anmol Bishnoi NIA Arrest

Gangster Anmol Bishnoi NIA Arrest

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानच्या घरावर झालेल्या गोळीबार आणि बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातील आरोपी गँगस्टर अनमोल बिश्नोईचे आज अमेरिकेतून भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आले. लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ अनमोल याला अमेरिकेतून हद्दपार करण्यात आले. तो आज दिल्ली विमानतळावर पोहोचला. जिथे त्याला एनआयएने अटक केली. त्याच विमानाने इतर हद्दपार झालेल्यांनाही भारतात आणण्यात आले.

Loading content, please wait...
India
crime
US
NIA
lawrence bishnoi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com