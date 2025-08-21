न्यायाधीश व्हायचं होतं, पण लग्नासाठी घरच्यांचा दबाव; वकील तरुणीनं बेपत्ता होण्याचा आखला प्लॅन, १३ दिवसांनी सापडली

Archana Tiwari Case: घरच्यांनी ठरवलेल्या तरुणासोबत लग्न करायचं नसल्यानं बेपत्ता झालेल्या तरुणीचा १३ दिवसांनी शोध लागला. मध्य प्रदेशातील वकील तरुणीला न्यायाधीश व्हायचं होतं. पण घरच्यांनी लग्न एका सरकारी नोकरी करणाऱ्या तरुणाशी ठरवलं. शिक्षण होतच राहील, पण आता लग्न कर असा तगादा लावला होता. शेवटी स्वत:च्या बेपत्ता होण्याचा प्लॅन तरुणीने आखला. १२ दिवस पोलिसांसमोर तपासाचं आव्हान होतं. मात्र शेवटी नेपाळ सीमेवरून तिला ताब्यात घेण्यात आलं. .नोरासारखी दिसायला पाहिजे, पत्नीला दररोज ३ तास...; पतीकडून छळ, महिलेची पोलिसात तक्रार.मध्य प्रदेशातील अर्चना तिवारी या २९ वर्षीय वकील तरुणीनं स्वत:च्या बेपत्ता होण्याचा बनाव रचला. यासाठी तिला तीन तरुण आणि एक परदेशी मित्राने मदत केली. इंदौरमध्ये शिकत असतानाच तिची ओळख सारांशसोबत झाली. दोघांमध्ये जवळीकही निर्माण झाली. अर्चनाने लग्नापासून सुटका करून घ्यायची असल्याचं सांगताच तिच्या मदतीला सारांश धावून आला. ६ ऑगस्टला हरदा इथं बसून अर्चना, सारांश आणि तेजेंद्र नावाच्या तरुणाने बेपत्ता होण्याचा पूर्ण प्लॅन आखला..तेजेंद्र ड्रायव्हर असून तो अर्चनाला कुठे जायचं असेल तर घेऊन जायचा. त्यामुळे त्यालाही या प्लॅनमध्ये घेतलं गेलं. अर्चना नर्मदा एक्स्प्रेसने कटनीला जायचं नाटक करेल आणि मधूनच गायब होईल असं ठरलं. प्लॅननुसार इटारसी स्टेशनपर्यंत तेजेंद्र ट्रेनमध्ये तिच्यासोबत होता. नंतर अर्चनाचा मोबाईल आणि कपडे त्यानं मिडघाडमधील जंगलात फेकून दिले. यामुळे अर्चनाच्या बेपत्ता होण्यामागे एखादी दुर्घटनेची शक्यता लोकांना वाटावी असा त्यांचा प्लॅन होता..इटारसी स्टेशनवर अर्चना प्लॅटफॉर्मवरून थेट सारांशच्या कारमध्ये बसली. तिथून दोघे अशा मार्गाने गेले जिथं टोल लागणार नाही, फास्टॅग किंवा सीसीटीव्हीतून ट्रॅक होणार नाही. अर्चना कारच्या सीटवर झोपून रहायची, यामुळे इतर कॅमेऱ्यांमध्येही ती दिसली नाही. सारांश आणि ती शुजालपूर, बुऱ्हाणपूरला गेले. तिथून हैदराबाद, जोधपूर आणि दिल्लीपर्यंत प्रवास केला. पोलिसांना किंवा कुणालाच अर्चना सुरक्षित आहे हे समजू नये यासाठी त्यांनी असा प्रवास केला..Crime : उत्तर चुकल्यानं कानशिलात मारली, विद्यार्थ्यानं थेट शिक्षकांवर गोळी झाडली; टिफिन बॉक्समधून आणलेली बंदूक.दिल्लीहून अर्चना आणि सारांश नेपाळला गेले. तिथं एका नेपाळी तरुणाने तिला राहण्यासाठी सोय केली. तिला वाटलं होतं की नेपाळमध्ये सहज लपून बसू शकेल. पण हे प्रकरण जास्त चर्चेत आल्यानं पोलिसांवर तपासाचा दबाव आला. तर दुसरीकडे सारांश अर्चनाला नेपाळमध्ये सोडून शुजालपूरला परतला. तर अर्चना देवकोटा नावाच्या तरुणाच्या मदतीने नेपाळ-भारत सीमाभागात राहिली..जबलपूरमध्ये प्रॅक्टिस करत असताना राम तोमर याच्याशी अर्चनाची ओळख झाली होती. राम तोमरची इच्छा होती की तिने ग्वाल्हेरमध्ये प्रॅक्टिस करावी. पण अर्चनाला ते मान्य नव्हतं. अर्चना बेपत्ता होण्यात राम तोमरचा हात नव्हता. मात्र तो तिच्याशी बोलत असे आणि त्यानंच तिचं तिकीट काढलं होतं..अर्चना तिवारीचा शोध पोलिसांचे ७० जणांचे पथक १२ दिवस घेत होते. यासाठी ५०० पेक्षा जास्त सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले. अर्चनाच्या कॉलचा डेटा तपासला गेला. पोलिसांना यात सारांशवर संशय आला. कारण त्याच्याशी अनेकदा बराच वेळ कॉल झाला होता. नंबरचं लोकेशन ट्रेस केलं असता त्यातून नवी माहिती मिळाली. जेव्हा सारांशला ताब्यात घेतलं तेव्हा त्यानं सगळा प्लॅन सांगितला. शेवटी नेपाळमधून अर्चनाला ट्रेस करून दिल्लीमार्गे भोपाळला आणण्यात आलं..अर्चनानेच हा सगळा प्लॅन आखला होता. विशेष म्हणजे बेपत्ता होण्याच्या १० दिवस आधीपासून तिनं मोबाईलचा वापरही कमी केला होता. तिनं नवा फोन किंवा सीमकार्डही घेतलं नाही. शुजालपूरमध्येच राहण्यासाठी तिनं भाड्यानं खोलीही घेतली होती. पण प्रकरण जास्त चर्चेत आल्यानं तिने हैदराबाद आणि तिथून नेपाळला जाण्याचं ठरवलं. पण कॉल डिटेल्स, जास्त वेळ बोलणं यामुळे ती पोलिसांना सापडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.