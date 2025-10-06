देश

Lawyer Rakesh Kishor: मोठी बातमी! सरन्यायाधीशांवर बूट फेकणाऱ्या वकिलावर कारवाई; बार कौन्सिलने घेतला मोठा निर्णय

Lawyer Rakesh Kishor: सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजादरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्याशी वकिलाने केलेल्या अनादरपूर्ण वर्तनाच्या आधारे BCI ने कारवाई केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई (सीजेआय) यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणारे वकील राकेश किशोर यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला आहे. त्यांना वकिली करण्यापासून तात्काळ निलंबित करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. दिल्ली बार कौन्सिलने हा आदेश जारी केला आहे. कौन्सिलने वकील राकेश किशोर यांचा वकिली करण्याचा परवाना निलंबित केला आहे.

