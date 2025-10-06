Lawyer Rakesh Kishor: मोठी बातमी! सरन्यायाधीशांवर बूट फेकणाऱ्या वकिलावर कारवाई; बार कौन्सिलने घेतला मोठा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई (सीजेआय) यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणारे वकील राकेश किशोर यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला आहे. त्यांना वकिली करण्यापासून तात्काळ निलंबित करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. दिल्ली बार कौन्सिलने हा आदेश जारी केला आहे. कौन्सिलने वकील राकेश किशोर यांचा वकिली करण्याचा परवाना निलंबित केला आहे..आदेशाची प्रत सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री, सर्व उच्च न्यायालये, जिल्हा न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनला पाठवण्यात आली आहे. सरन्यायाधीशांवर बूट फेकणाऱ्या वकिलाचे नाव राकेश किशोर असे आहे. वय ६०. ते २०११ मध्ये सुप्रीम कोर्ट बारमध्ये नोंदणीकृत होते. तपासात असे दिसून आले आहे की, राकेश किशोर हे बी-६०२, रिव्हरव्ह्यू अपार्टमेंट्स, मयूर विहार-१ एक्सटेंशन, दिल्ली येथील रहिवासी आहे. असे वृत्त आहे की राकेश किशोर यापूर्वी कधीही कोणत्याही वादात अडकले नव्हते. अशा कृत्यात ते पहिल्यांदाच सहभागी झाले आहे..मी शेवटचा..., बूटफेकीच्या घटनेनंतर काय म्हणाले सरन्यायाधीश? सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?.सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी आरोपी वकिलाला ताब्यात घेतले. त्यानंतर वकील राकेश किशोर यांनी घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. राकेश यांनी "हिंदुस्थान सनातन धर्माचा अपमान सहन करणार नाही" अशा घोषणा दिल्या. यामुळे न्यायालयीन कामकाज काही काळासाठी विस्कळीत झाले. .या घटनेनंतर काही वेळातच सरन्यायाधीशांनी एक निवेदन जारी केले की, अशा घटनांमुळे त्यांच्यावर कोणताही परिणाम झाला नाही. ते त्यांना माफ करतात. अलिकडेच, मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांनी खजुराहो येथील जवारी मंदिरासंदर्भातील एका खटल्याची सुनावणी केली. त्यांनी मंदिरात भगवान विष्णूची मूर्ती बसवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर त्यांनी एक विधान जारी केले जे सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाले. .लोकांनी बीआर गवई यांच्या विधानाचा निषेध करण्यास सुरुवात केली. असे मानले जाते की राकेश किशोर यांनी या विधानाच्या रागातून ही कारवाई केली. कोर्टात भारताच्या सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणारे वकील राकेश किशोर यांची सुटका करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी वकिलाला ताब्यात घेतले. .CJI B. R.Gavai : सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश बी.आर गवई यांच्यावर वकिलाकडून बूट फेकण्याचा प्रयत्न, आरोपी म्हणाला, सनातन धर्म जर....दरम्यान, सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी त्यांना माफ केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करण्यास सांगितले. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने पोलिसांना कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले. वकिलाची सुटका करण्यासोबतच पोलिसांनी त्यांचे आधार कार्ड, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे कार्ड आणि मोबाईल फोन देखील परत केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.