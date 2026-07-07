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अंगावर काटा आणणारा VIDEO, सिंहिणीनं पंजात पकडलं, अर्धा तास तसाच पडून राहिला गुराखी

Lion Attack Video Viral सिंहिणीने गावातल्या एका गुराख्यावर झडप मारली. त्यानंतर अर्धा तास त्याला पंजाने दाबून धरलं होतं. काहीच हालचाल न करता पडून राहिल्यानं त्याचा जीव वाचला असून घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.
Lioness Holds Shepherd for 30 Minutes

Lioness Holds Shepherd for 30 Minutes

Esakal

सूरज यादव
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गुजरातच्या भावनगरमधील गर्जिया इथं एका सिहिंणीनं गुराख्यावर हल्ला केल्याची घटना घडलीय. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. जवळपास अर्धा तास सिंहिणीनं गुराख्याला तिच्या पंज्यात धरून ठेवलं होतं. दरम्यान, गुराख्यानं प्रसंगावधान राखत हालचाल न करता पडून राहिला आणि जीव वाचवला. पण सिंहिणीच्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी झाला आहे.

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