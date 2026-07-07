अंगावर काटा आणणारा VIDEO, सिंहिणीनं पंजात पकडलं, अर्धा तास तसाच पडून राहिला गुराखी

गुजरातच्या भावनगरमधील गर्जिया इथं एका सिहिंणीनं गुराख्यावर हल्ला केल्याची घटना घडलीय. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. जवळपास अर्धा तास सिंहिणीनं गुराख्याला तिच्या पंज्यात धरून ठेवलं होतं. दरम्यान, गुराख्यानं प्रसंगावधान राखत हालचाल न करता पडून राहिला आणि जीव वाचवला. पण सिंहिणीच्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी झाला आहे..भावनगरमधील गर्जिया गावात सोमवारी ही घटना घडली. सिंहिणीने गावातल्या एका गुराख्यावर झडप मारली. त्यानंतर अर्धा तास त्याला पंजाने दाबून धरलं होतं. त्याला जराही हालचाल करता येत नव्हती. परिस्थिती अशी होती की मदतीसाठी कुणाला हाक मारण्याचं धाडस करणंही धोक्याचं होतं..Mumbai Rain: आपदा मे अवसर! पुराच्या पाण्यात वॉटर पार्कसारखा एन्जॉय, नालासोपाऱ्यातला व्हिडिओ व्हायरल.व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओत दिसतं की, गुराखी सिंहिणीच्या समोर पडला आहे. सिंहिणीने पंजाने धरलं असतानाही कोणतीच हालचाल न करता तो शांत राहण्याचा प्रयत्न करत होता. सिंहिण आक्रमक होऊ नये यासाठी कोणताही आवाज न करता तो गप्प बसला..घडलेल्या प्रकारानंतर स्थानिकांनी संताप व्यक्त करत वनविभागावर गंभीर आरोप केले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून वन विभागाला गावकऱ्यांनी परिसरात सिंहांचा वावर वाढल्याबाबत सांगितलं होतं. तरीही प्रशासनानं त्याकडे गांभीर्यानं पाहिलं नाही. आता गावकऱ्यांनी यावर लवकरात लवकर पावले उचलण्याची मागणी केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.