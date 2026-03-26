पेट्रोल पंपावर मिळणार दारू! नव्या अबकारी धोरणाला मंजुरी, प्रशासन म्हणते, सहज खरेदी अन् पारदर्शकतेसाठी निर्णय

युद्धजन्य स्थितीमुळे देशात इंधन तुटवड्याच्या भीतीने अनेक ठिकाणी पेट्रोल पंपांवर रांगा लागल्याचं चित्र आहे. दरम्यान, चंडिगढमध्ये चक्क पेट्रोल पंपावर दारू मिळणार आहे. याबाबत नव्या अबकारी धोरणाला चंडिगढ प्रशासनाने मंजुरी दिलीय. या धोरणानुसार दारू फक्त जुन्या अड्ड्यांवरच नाही तर पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल आणि स्थानिक बाजारातही विक्री करता येणार आहे. याशिवाय मोठ्या डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये परदेशी दारू, वाईन, बिअर विक्री करता येईल. Chandigarh Eases Liquor Sales Rules Petrol Pumps Malls Included in New Excise Policy.सरकारने दारू विक्रीसंदर्भात काही नियमही तयार केले आहेत. आता प्रत्येक दारूच्या दुकानावर डिजिटल पेमेंट बंधनकारक केलंय. बार, हॉटेल, रेस्टॉरंटमध्ये अल्कोहल मीटर लावणंही गरजेचं असेल. दारू जबाबदारीने प्यावी यासाठी हा नियम लागू केलाय. नव्या धोरणात सुविधांसह पारदर्शकता आणि योग्य नियंत्रणावर भर देण्यात आलाय..चंडिगढमध्ये एकूण ९७ दारूच्या दुकानांना मान्यता देण्यात आलीय. भारतीय दारू, बिअर आणि वाईनमध्ये जास्तीजास्त २ टक्के दरवाढ होऊ शकते. दारू वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांमद्ये जीपीएस ट्रॅकिंग बंधनकारक असेल. तर बोटलिंग प्लांट आठवड्यातून ६ दिवस सुरू ठेवता येईल. सीसीटीव्ही आणि लाइव्ह मॉनिटरिंगच्या माध्यमातून यावर करडी नजर असणार आहे..सरकारने दावा केला की नव्या धोरणामुळे लोकांना दारू सहज मिळू शकेल आणि अवैध गोष्टींवर मर्यादा येतील. फक्त दारू खरेदी सोपी व्हावी इतकाच उद्देश नाहीय. तर पूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण होण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.