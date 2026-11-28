केंद्र सरकार ३० नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मतदारसंघ फेररचना विधेयक पुन्हा मांडण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून लोकसभेतील जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवावं लागणार आहे. लोकसभेत NDA ची संख्या वाढली असली तरी आवश्यक मतांची जुळवाजुळव अजून बाकी आहे..मतदारसंघ फेररचना विधेयक याआधीही लोकसभेत मांडण्यात आलं होतं. १७ एप्रिल २०२६ रोजी मांडलेलं हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकलं नव्हतं. तेव्हा NDA च्या बाजूने २९८ मते पडली होती. तर २३० खासदारांनी विरोधात मतदान केलं होतं. मतदानात सहभागी झालेल्या ५२८ सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश मतांसाठी ३५२ मतांची गरज होती. त्यामुळे सरकार ५४ मतांनी मागे पडलं होतं..नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत लोकसभेत ५४० खासदार आहेत. तर तीन जागा रिक्त आहेत. सर्व खासदारांनी मतदान केल्यास विधेयक मंजूर होण्यासाठी ३६० मतांची गरज आहे. सध्या NDA कडे ३२० खासदारांचं संख्याबळ आहे. यात तृणमूल काँग्रेसचे २० बंडखोर खासदार आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातील सहा खासदारांचा समावेश आहे..Ashutosh Patil Arrested : रायगडच्या राजकारणात खळबळ! श्रीवर्धनच्या भाजप तालुकाध्यक्षाला दिवेआगरमधून अटक; BMC मध्ये नोकरी लावतो सांगून उकळले 4.50 लाख.NDA बाहेरील DMK चे २२ खासदार, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आठ खासदार आणि YSRCP चे चार खासदार पाठिंबा देऊ शकतात. या तिन्ही पक्षांचा पाठिंबा मिळाल्यास NDA च्या बाजूने ३५४ मते होऊ शकतात. तरीही आवश्यक संख्येपेक्षा सहा मते कमी पडतील. मात्र या पक्षांनी अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. शरद पवार यांच्या पक्षाने काही अटींसह पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तर DMK ने निष्पक्ष फेररचनेची मागणी केली आहे..विरोधातील सुमारे दहा खासदार मतदानापासून दूर राहिल्यास आवश्यक मतांचा आकडा ३५३ पर्यंत खाली येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. राज्यसभेतही NDA ला १६३ मतांची गरज आहे. सध्या त्यांच्याकडे १५४ सदस्य आहेत. BJD चे पाच आणि YSRCP चे चार खासदार पाठिंबा देऊ शकतात. त्यामुळे राज्यसभेतील गणितही प्रादेशिक पक्षांच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.