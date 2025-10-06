Crime: पैसे परत कर नाहीतर...; प्रेयसीची धमकी, ५० वर्षीय प्रियकर संतापला, रागाच्या भरात २ मुलांसह महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य

झारखंडची राजधानी रांची येथून एक भयानक हत्याकांड समोर आले आहे. एका ५० वर्षीय प्रियकराने दोन मुलांसह त्याच्या ३० वर्षीय प्रेयसीची हत्या केली. या प्रकरणात पोलिसांनी कारवाई करत तिन्ही आरोपींना अटक केली आहे. त्यांना तुरुंगात पाठवले आहे. ब्लॅकमेल आणि कर्ज घेतलेल्या पैशाच्या परतफेडीच्या चिंतेमुळे आरोपीने हा गुन्हा केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, २९ सप्टेंबर रोजी, रांचीच्या सदर पोलीस स्टेशन परिसरातील पीएचईडी पाण्याच्या टाकीजवळ पोलिसांना रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत एका महिलेचा मृतदेह आढळला. तिचा गळा चिरून निर्घृणपणे खून करण्यात आला होता. पोलिसांच्या व्यापक प्रयत्नांनंतरही, ७२ तासांपर्यंत मृतदेहाची ओळख पटली नाही. रांची एसएसपींनी हत्येचा तपास करण्यासाठी रांची शहर एसपी पारस राणा आणि डीएसपी संजीव बेसरा यांच्या नेतृत्वाखाली एक पथक स्थापन केले..Jaipur Hospital Fire : ''आग लागल्यानंतर २० मिनिटं दुर्लक्ष, वॉर्ड बॉय पळून गेले; मीच आईला बाहेर काढलं…''; जयपूरच्या रुग्णालयात अग्निकांड कसं घडलं?.विविध तांत्रिक बाबी आणि जप्त केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, तपास पथकाने सुरुवातीला अनोळखी मृताची ओळख तनुश्री म्हणून केली. जी ओरमांझी पोलीस स्टेशन परिसरातील रहिवासी होती. त्यानंतर तिचा प्रियकर जयपाल सिंग, आणि त्याचे दोन मुलगे, धीरज सिंग (२४) आणि करण कुमार सिंग (१९) यांना संशयावरून ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांनी त्यांची कठोर चौकशी केली. तेव्हा त्यांनी हत्येची कबुली दिली. आरोपींच्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी चाकू आणि हत्येत वापरलेले इतर साहित्य जप्त केले. .रांची शहराचे पोलीस अधीक्षक पारस राणा यांनी सांगितले की, तनुश्री आणि जयपाल यांचे चांगले संबंध होते. तनुश्रीने जयपालला ८०,००० रुपये उधार दिले होते. तनुश्री पूर्वी सदर परिसरात राहत होती पण नंतर ओरमांझी येथे राहायला गेली. ती जयपालकडून सतत उधार घेतलेले पैसे मागत होती. जे जयपाल परत करण्यास तयार नव्हता. पैसे परत न केल्यावर तनुश्रीने जयपालला ब्लॅकमेल करायला सुरुवात केली. तिने सर्वांना त्यांच्या नात्याबद्दल सांगण्याची धमकी दिली नाहीतर तो परत करेल. .VIDEO : गळ्यात सफरचंदाचा हार घालून तुरुंगातच साजरा केला कुख्यात गुंडाचा वाढदिवस; व्हायरल व्हिडिओमुळे खळबळ, शाही आदरातिथ्यावर तीव्र संताप.यामुळे घाबरून जयपालने तनुश्रीचा खून करण्याचा आणि नंतर तिच्या खात्यातून पैसे काढण्याचा कट रचला. हत्येनंतर जयपालने तनुश्रीचे मोबाईल सिम कार्ड काढून टाकले. मोबाईलमध्ये सिम कार्ड टाकल्यानंतर, जयपालने फोनपे सक्रिय केले. त्याच्या खात्यात ५०,००० रुपये ट्रान्सफर केले. वडील-मुलगा दोघे पैसे काढण्याचा प्रयत्न करत असताना पोलिसांनी त्यांना अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.