Crime: पैसे परत कर नाहीतर...; प्रेयसीची धमकी, ५० वर्षीय प्रियकर संतापला, रागाच्या भरात २ मुलांसह महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य

Boyfriend Murder Girlfriend: रांचीमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका प्रियकराने प्रेयसीची हत्या केली आहे. यात त्याने त्याच्या दोन मुलांची मदत घेतली आहे. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.
झारखंडची राजधानी रांची येथून एक भयानक हत्याकांड समोर आले आहे. एका ५० वर्षीय प्रियकराने दोन मुलांसह त्याच्या ३० वर्षीय प्रेयसीची हत्या केली. या प्रकरणात पोलिसांनी कारवाई करत तिन्ही आरोपींना अटक केली आहे. त्यांना तुरुंगात पाठवले आहे. ब्लॅकमेल आणि कर्ज घेतलेल्या पैशाच्या परतफेडीच्या चिंतेमुळे आरोपीने हा गुन्हा केला आहे.

