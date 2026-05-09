LPG Cylinder Price: घरगुती गॅसपासून वाहनांच्या इंधनापर्यंत मोठी अपडेट; तुमच्या शहरात आजचा दर किती?

पश्चिम आशियातील सतत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे देशातील इंधनाच्या किमतींबाबत घरगुती आणि वाहतूक क्षेत्रातील उपभोक्ते चिंतेत आहेत. जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यातील अडचणींमुळे एलपीजी, सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरांमध्ये नियमित बदल होत असल्याचे दिसून येत आहे. तरीही सध्या कोणत्याही वितरकांकडे पुरवठा बंद झाल्याची बातमी नाही. मात्र, भू-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता एलपीजी पुरवठ्यावर विशेष नजर ठेवण्यात येत आहे..भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या ४० टक्क्यांहून अधिक आयात आणि एलपीजीच्या ९० टक्के आयात पश्चिम आशियातील देशांमधून, विशेषतः सौदी अरेबिया आणि कतारमधून करतो. या पार्श्वभूमीवर पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासन सतर्क आहे.दरम्यान, केंद्र सरकारने गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत सबसिडी सुरू ठेवली आहे. या योजनेचा लाभ घेत सुमारे १० कोटींहून अधिक कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना गॅस जोडण्या उपलब्ध झाल्या आहेत. यामुळे पात्र उपभोक्त्यांना प्रभावी खर्चात लक्षणीय बचत होत आहे..९ मे रोजी १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमती स्थिर आहेत. विविध शहरांतील दर खालीलप्रमाणे आहेत:- दिल्ली: ९१३ रुपये- बंगळूरु: ९१५.५० रुपये- हैदराबाद: ९६५ रुपये- मुंबई: ९१२.५० रुपये- चेन्नई: ९२८.५० रुपये- कोलकाता: ९३९ रुपये.व्यावसायिक १९ किलो एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये १ मे रोजी वाढ झाली. दिल्लीत ही किंमत ९९३ रुपयांनी वाढून ३,०७१.५० रुपये झाली आहे. इतर शहरांतील व्यावसायिक सिलिंडर दर खालीलप्रमाणे नोंदवले गेले- दिल्ली: ३,०७१.५० रुपये- बंगळूरु : ३,१५२ रुपये- हैदराबाद: ३,३१५ रुपये- मुंबई: ३,०२४ रुपये- चेन्नई: ३,२३७ रुपये- कोलकाता: ३,२०२ रुपये सीएनजीच्या किमती- दिल्ली: ७७.०९ रुपये- बंगळूरु: ९० रुपये- हैदराबाद: ९७ रुपये- मुंबई: ८१ रुपये- चेन्नई: ९१.५० रुपये- कोलकाता: ९३.५० रुपये.पीएनजीच्या किमती प्रति एससीएम- दिल्ली: ४७.९० रुपये- बंगळूरु: ५२ रुपये- हैदराबाद: ५१ रुपये- मुंबई: ५० रुपये- चेन्नई: ५० रुपये- कोलकाता: ५० रुपये.