LPG सिलेंडर 587 रुपयाने स्वस्त... 10 कोटींहून अधिक लोकांना कसा होत आहे फायदा?

भारतात जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत असूनही घरगुती एलपीजी सिलेंडरची उपलब्धता पुरवठा खर्चापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी दरात सुरू आहे. सरकार आणि तेल विपणन कंपन्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे देशातील दहा कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना प्रत्यक्ष फायदा होत आहे..अनुदानामुळे मिळणारी सवलतएलपीजी सिलेंडरचा सरासरी पुरवठा खर्च सुमारे १२०० रुपयांच्या आसपास आहे. मात्र, अनुदानाच्या आधारे ग्राहकांना यापेक्षा ५८७ रुपयांनी स्वस्त दरात सिलेंडर उपलब्ध होत आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तर प्रति सिलेंडर फक्त ६१३ रुपये द्यावे लागतात. ज्यांना अनुदान मिळत नाही, त्यांनाही ९१३ रुपयांत १४.२ किलोचा घरगुती सिलेंडर मिळतो. या योजनांमुळे सामान्य मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळत आहे..LPG Price Hike: व्यावसायिक सिलिंडरचे दर पाच महिन्यांत दुप्पट; ४२ रुपयांनी दरवाढ, हॉटेल-ढाबा व्यवसायांवर मोठ्या परिणामांची शक्यता.शेजारील देशांशी तुलनाभारतातील एलपीजी दर शेजारील राष्ट्रांच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत. श्रीलंकेत एक सिलेंडर १२४१ रुपये, नेपाळमध्ये १२०७ रुपये आणि पाकिस्तानमध्ये १०४६ रुपयांना मिळतो. याउलट, भारतात तो ९१३ रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. ही तुलना स्पष्ट करते की, भारत सरकारने नागरिकांच्या स्वयंपाकाच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभावी धोरणे राबवली आहेत.तेल कंपन्यांवर वाढते आर्थिक ओझेअनुदानातील फरक भरून काढण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. गेल्या वर्षी या कंपन्यांचे नुकसान ४१,३३८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. यावर्षी हे नुकसान ६०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत सरकारने कंपन्यांना सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांची भरपाई केली आहे, ज्यामुळे पुरवठा साखळी अबाधित राहिली आहे..विविध शहरांतील घरगुती सिलेंडर दरसध्या दिल्लीत १४.२ किलोच्या घरगुती सिलेंडरची किंमत ९१३ रुपये आहे. चंदीगडमध्ये ९२२.५०, इंदूरमध्ये ९४१, पाटणा येथे १०११ आणि रायपूरमध्ये ९८४.५० रुपये दर आहे. गुरुग्राममध्ये ९२१.५०, नोएडामध्ये ९१०.५० तर भुवनेश्वरमध्ये ९३९ रुपये इतका दर आहे. अहमदाबादमध्ये ९२०, डेहराडूनमध्ये ९३२ आणि अंदमानमध्ये ९८९ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. बंगळूरमध्ये घरगुती सिलेंडर ९१५.५० रुपयांना मिळतो. पुण्यात ९६० रुपये आहे. .छोट्या आकाराचे पर्याय५ किलोचा छोटा घरगुती सिलेंडर ३३९ रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. तसेच १० किलोच्या एक्स्ट्रालाइट एलपीजी सिलेंडरची किंमत ६५२ रुपये आहे. हे पर्याय छोट्या कुटुंबांसाठी आणि कमी वापर करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरत आहेत.व्यावसायिक सिलेंडरचे दर१९ किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरबाबत दिल्लीत ३११३.५० रुपये, लखनऊमध्ये ३२३६ रुपये, मुंबईत ३०६७.५० रुपये आणि चेन्नईमध्ये ३२८३ रुपये दर आहे. युद्धकाळात व्यावसायिक सिलेंडरच्या किंमतीत ११७७.५० रुपयांची वाढ झाली असून, घरगुती सिलेंडरही ६० रुपयांनी महाग झाले आहेत..Petrol-Diesel-CNG Price: LPG आणि कच्चे तेल महागल्यानंतर आज पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यात किती बदल?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.