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LPG सिलेंडर 587 रुपयाने स्वस्त... 10 कोटींहून अधिक लोकांना कसा होत आहे फायदा?

How LPG Subsidies Keep Domestic Cylinder Prices Lower for Millions : शेजारील देशांच्या तुलनेत भारतात एलपीजी सर्वात स्वस्त; सरकार-तेल कंपन्यांच्या संयुक्त धोरणांमुळे स्वयंपाकाचा खर्च नियंत्रणात
LPG Subsidy Explained: How 10 Crore Families Are Saving ₹587 on Every Cylinder

LPG Subsidy Explained: How 10 Crore Families Are Saving ₹587 on Every Cylinder

esakal

Sandip Kapde
Updated on

भारतात जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत असूनही घरगुती एलपीजी सिलेंडरची उपलब्धता पुरवठा खर्चापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी दरात सुरू आहे. सरकार आणि तेल विपणन कंपन्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे देशातील दहा कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना प्रत्यक्ष फायदा होत आहे.

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