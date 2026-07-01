LPG दरात मोठी उलथापालथ; कोणाला मिळाला दिलासा, कोणाला नाही? घरगुती अन् व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये मोठा फरक

१ जुलैपासून एलपीजी सिलिंडरच्या दरांमध्ये महत्त्वाचा बदल करण्यात आला असून, १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत मोठी कपात करण्यात आली आहे. दिल्लीसह विविध शहरांमध्ये व्यावसायिक सिलिंडर १८३.५० रुपये स्वस्त झाला आहे. मात्र, १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून, दिल्लीत त्याची किंमत ९४२ रुपये कायम ठेवण्यात आली आहे..नवीन दर जाहीरनवीन दरांनुसार, दिल्लीमध्ये १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत ३,११३.५० रुपयांवरून २,९३० रुपये इतकी झाली आहे. लखनौमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरचा दर ३,२३६ रुपयांवरून ३,०५२.५० रुपये झाला असून, तेथील घरगुती सिलिंडरची किंमत ९७९.५० रुपये कायम आहे. कोलकातामध्ये घरगुती सिलिंडरचा दर ९६८ रुपये इतकाच ठेवण्यात आला आहे, तर व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत ३,२५५.५० रुपयांवरून ३,०८१.५० रुपये झाली आहे. पाटणामध्ये घरगुती सिलिंडर १,०३१.५० रुपये आणि व्यावसायिक सिलिंडर ३,२२७ रुपये दराने उपलब्ध आहे. लेहमध्ये घरगुती सिलिंडरची किंमत १,१९६.५० रुपये असून, व्यावसायिक सिलिंडरसाठी ३,५९४.५० रुपये मोजावे लागणार आहेत..LPG LNG Ships: मोठा दिलासा! 'होर्मुज'मधून 'एवढी' जहाजं भारताकडे रवाना, 26 जहाजं अजूनही आहेत रांगेत.यंदातील पहिलीच दरकपातयावर्षी प्रथमच व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत घट करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये १ डिसेंबर २०२५ रोजी १९ किलोच्या सिलिंडरची किंमत १,५८०.५० रुपये होती. त्यानंतर जानेवारी २०२६ मध्ये ती १,६९१.५० रुपये, फेब्रुवारीमध्ये १,७४०.५० रुपये आणि १ मार्च रोजी २८ रुपयांच्या वाढीनंतर १,७६८.५० रुपये झाली..यानंतर ७ मार्च रोजी दरांमध्ये पुन्हा सुधारणा करत ११४.५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आणि किंमत १,८८३ रुपये वर पोहोचली. १ एप्रिल रोजी हा दर २,०७८.५० रुपये झाला. मे महिन्यात व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत तब्बल ९९३ रुपयांची वाढ झाल्याने दिल्लीतील दर ३,०७१.५० रुपये वर गेले. त्यानंतर १ जून रोजी आणखी ४२ रुपयांची वाढ झाल्याने किंमत ३,११३.५० रुपये झाली होती. आता १ जुलैपासून या दरात १८३.५० रुपयांची कपात करण्यात आली आहे..घरगुती सिलिंडरचे दर कायमघरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत मात्र यावेळी कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यापूर्वी ७ मार्च २०२६ रोजी प्रति सिलिंडर ६० रुपयांची वाढ झाल्याने दिल्लीतील १४.२ किलोच्या सिलिंडरची किंमत ८५३ रुपयांवरून ९१३ रुपये झाली होती. त्यानंतर ७ जून रोजी आणखी २९ रुपयांची वाढ झाल्याने हा दर ९४२ रुपये वर पोहोचला. त्यामुळे चालू वर्षात आतापर्यंत घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत एकूण ८९ रुपयांची वाढ झाली असून, १ जुलैपासून त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही..Mahanagar Gas Limited: 90 दिवसांत PNG घ्या, नाहीतर LPG बंद! मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची सूचना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.