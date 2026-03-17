LPG Shortage: तुम्ही कोणतं मेडिसिन घेता? १० दिवसांत २०० औषध कंपन्या बंद पडणार; देशावर नवं संकट

Pharmaceutical Production in India: इराण-अमेरिका युद्धामुळे देशात एकीकडे एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे. याच गॅसमुळे आता देशातल्या २०० औषध कंपन्यांना आपलं उत्पादन थांबवावं लागण्याची शक्यता निर्माण झालीय. रियॅक्टर्स आणि स्टीम जनरेशनसाठी प्रोपेन गॅसचा वापर होतो. मात्र या गॅसच्या कमतरतेमुळे गुजरात, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातल्या अनेक कंपन्या प्रभावित झाल्या आहेत..गॅस टंचाईमुळे पॅरासिटामोल, व्हिटॅमिन आणि हार्मोन्ससारख्या आवश्यक औषधांचं उत्पादन थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इंडस्टी सूत्रांच्या माहितीनुसार, बॉयलर ऑपरेशनचा सध्या प्रभाव पडला आहे. त्यामुळे उत्पादनात घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसांत देशात औषधांचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो..भारतात अनेक एपीआय मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स आहेत, ते आवश्यक औषधं उत्पादित करतात. यात मेटफॉर्मिन, मेट्रोनिडाजोल, डायक्लोफॅनेक, निमेसलाईड, सिप्रोफ्लोक्सेसिन, फॉलिक अॅसिड आणि व्हिटॅमिन सी या औषधांचा समावेश आहे. Pharmexcil चे माजी अध्यक्ष दिनेश दुआ यांच्या सांगण्यानुसार, साधारण २०० मॅन्युफॅक्चर्स पुढच्या सात ते दहा दिवसांत आपलं उत्पादन बंद करु शकतात. यामुळे आवश्यक औषधांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..प्रोपेनचा वापर कुठे होतो?देशातील औषध कंपन्या बॉयलरमध्ये मुख्य स्वरुपात इंधन म्हणून प्रोपेनचा उपयोग करतात. इंडस्ट्रीच्या एका एक्स्पर्टने म्हटलं की, इराण युद्धामुळे एलएनजी आयातीचे रस्ते बंद झाले आहेत. त्यामुळे पुरवठ्यात मोठी घट झालीय. शिवाय गॅसच्या किंमतींमध्ये झालेल्या भरमसाठ वाढीमुळे उत्पादन सुरु ठेवणं अवघड झालंय. ग्लोबल मार्केटमध्ये भारत एपीआयचा एक मुख्य पुरवठादार आहे. परंतु या संकटामुळे या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो..काय परिणाम होणार?सरकारने घरगुती एलपीजी पुरवठ्याला प्राथमिकता दिलेली आहे. शिवाय साठेबाजी आणि काळ्या बाजारातील विक्रीला पायबंद घालण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. तज्ज्ञ सांगतात की, कोरोना काळामध्ये ज्या पद्धताने सवलत देण्यात आलेली होती, तशीच सवलत आताही मिळाली पाहिजे. तेव्हा औषध कंपन्यांना अत्यावश्यक उत्पादनाच्या यादीत स्थान देण्यात आलेलं होतं. प्रॉडक्शनच्या कमतरतेमुळे रुग्णांवर आणि आंतरराष्ट्रीय फॉर्मा सप्लाय चेनवर मोठा परिणाम होणार आहे.