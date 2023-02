नवी दिल्ली : लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिल इलम (LTTE) या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख व्ही. प्रभाकरन अद्याप जीवंत असल्याचा खळबळजनक दावा काँग्रेसचे माजी नेते पझहा नेदुमारन यांनी केला आहे. त्याचबरोबर प्रभाकरन लवकरच तामिळींच्या मुक्तीची योजना जाहीर करणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. (LTTE chief Prabhakaran alive in touch with his family Ex Congress leader Pazha Nedumaran big claim)

तामिळनाडूतील तंजावूर इथं पत्रकारांशी संवाद साधताना काँग्रेसचे माजी नेते आणि वर्ल्ड कॉन्फिडरेशन ऑफ तिमिळ या संघटनेचे प्रमुख नेदुमारन म्हणाले, प्रभाकरन लवकरच इलम तमिळींच्या चांगल्या जीवनासाठी, मुक्तीसाठी लवकरच योजना जाहीर करेन. एलटीटीईचा प्रमुख असलेला प्रभाकरन जीवंत असून सध्या तो त्याच्या पत्नी आणि मुलीसह राहत आहे. लवकरच तो लोकांसमोरही येईल.

दरम्यान, श्रीलंकेच्या सरकारनं मे २००९मध्ये प्रभाकरनला ठार केल्याचा दावा केला होता. तसेच श्रीलंकेच्या लष्कराच्या प्रवक्त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं होतं की, प्रभाकरन यांच्या डीएनएची चाचणी करण्यात आली असून ती त्याच्या मुलाच्या डीएनएशी जुळून आली आहेत. या दाव्यामुळं प्रभाकरनचा खात्मा झाल्याचं सांगण्यात येत होतं. बातम्यांमध्ये देखील प्रभारकरन याच्या मृतदेहावरील जन्मखून आणि इतर डागांद्वारे त्याची ओळख पटवण्यात यश आलं आहे.

एलटीटीई या दहशतवादी संघटनेचा सन १९९१ मध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्या प्रकरणात हात होता. तसेच सन २०११ मधील एका मुलाखतीत कुमारन पथमानाथन या एलटीटीईच्या खजिनदारानं भारताची माफी मागत राजीव गांधी यांची हत्या करणं ही प्रभाकरन याची चूक होती असं म्हटलं होतं.