कोचिंग सेंटरला लागलेल्या आगीत १४ विद्यार्थ्यांचा दुर्देवी मृत्यू; बचावकार्य युद्धपातळीवर, उपमुख्यमंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ येथे एका कोचिंग सेंटरला भीषण आग लागल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत १४ विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. तसेच काही विद्यार्थी जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या पथकांकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू असून वरिष्ठ अधिकारीही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत..लखनौमधील अलीगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पुरनिया परिसरात ही दुर्घटना घडली. आग लागली तेव्हा कोचिंग सेंटरमध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित असल्याचे सांगितले जात आहे. काही क्षणांतच आगीने विक्राळ रूप धारण केले आणि संपूर्ण परिसरात एकच गोंधळ उडाला. धुराचे लोट आणि आगीच्या ज्वाळांमुळे घाबरलेल्या काही विद्यार्थ्यांनी स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी इमारतीतून उड्या मारल्याची माहिती समोर आली आहे..Kalmeshwar Fire: कळमेश्वर नगरपरिषद कार्यालयाला पहाटे भीषण आग; जन्म-मृत्यू विभाग जळून खाक, महत्त्वाच्या नोंदींच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह.प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, आग लागल्यानंतर काही मिनिटांतच संपूर्ण इमारतीत धूर पसरला. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि पोलीस यंत्रणेची अनेक पथके घटनास्थळी दाखल झाली. अग्निशमन दलाचे जवान आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासह इमारतीत अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत..Mumbai fire News: एसीमधून निघाल्या ठिणग्या अन् ११ मजली इमारतीत खळबळ; जुहूत सकाळीच आग.दरम्यान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या दुर्घटनेबद्दल शोक व्यक्त करत मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अग्निशमन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित असून बचावकार्याचा आढावा घेत आहेत. या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.