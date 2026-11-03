Madhubani ASI Firing : गावकऱ्यांनी महिलेसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत पकडले; पोलीस अधिकाऱ्याचा गोळीबार, एका ग्रामस्थाचा मृत्यू, तिघे गंभीर जखमी

Madhubani ASI Firing Incident in Balirajgarh : बिहारमधील मधुबनी जिल्ह्यात एका पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या गोळीबारात एका ग्रामस्थाचा मृत्यू झाला असून, अन्य तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. बाबुबरही पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बलिराजगड येथे ही धक्कादायक घटना घडली. एका महिलेसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत आढळल्यानंतर ग्रामस्थ आणि पोलीस अधिकाऱ्यामध्ये वाद झाला. या वादातून अधिकाऱ्याने सर्व्हिस पिस्तूलमधून गोळीबार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.महिलेसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत आढळल्याचा आरोपमिळालेल्या माहितीनुसार, बाबुबरही पोलीस ठाण्यात सहाय्यक उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले संबंधित अधिकारी बलिराजगड परिसरात तैनात होते. त्यांचे जवळच्या गावातील एका महिलेसोबत अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप आहे. सोमवारी रात्री संबंधित अधिकारी त्या महिलेच्या घरी गेले होता. यावेळी ग्रामस्थांनी त्याला आक्षेपार्ह अवस्थेत पाहिल्याचा दावा केला जात आहे. .यानंतर ग्रामस्थ आणि पोलीस अधिकाऱ्यामध्ये वाद सुरू झाला. ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्याला घेरल्यानंतर त्यांनी आपल्या सर्व्हिस पिस्तूलमधून सलग चार गोळ्या झाडल्याचा आरोप आहे. या गोळीबारात अशोक यादव यांच्यासह चार ग्रामस्थ जखमी झाले. गोळीबारानंतर जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असताना अशोक यादव यांचा मृत्यू झाला. अन्य तीन जखमींची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती समोर आली आहे..घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मधुबनीचे एसएसपी योगेंद्र कुमार यांनी घटनास्थळी भेट देत परिस्थितीची पाहणी केली. संबंधित सहाय्यक उपनिरीक्षकाला निलंबित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, त्याच्याविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले..आरोपीच्या शोधासाठी दोन विशेष पथकेघटनेनंतर आरोपी पोलीस अधिकारी पसार झाला असून, त्याला पकडण्यासाठी पोलिसांनी दोन विशेष पथके तयार केली आहेत. त्याच्या संभाव्य ठिकाणांवर छापे टाकले जात आहेत. लवकरच त्याला अटक करण्यात येईल, असे एसएसपींनी स्पष्ट केले.दरम्यान, कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावरच गोळीबाराचा आरोप झाल्याने पोलीस दलाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.