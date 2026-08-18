Madhya Pradesh Road Accident : गाईला वाचविण्याच्या प्रयत्नात पिकअप-डंपरची धडक, ८ मजुरांचा जागीच मृत्यू, ३२ गंभीर जखमी

मध्य प्रदेशातील भिंड जिल्ह्यात एका भीषण रस्ते अपघातात आठ मजुरांचा मृत्यू झाला आणि ३२ जण जखमी झाले आहेत. जखमींना गोहद रुग्णालयात नेण्यात आले; त्यापैकी गंभीर प्रकृती असलेल्यांना नंतर ग्वाल्हेरला हलवण्यात आले. हा अपघात मध्यरात्री १ च्या सुमारास भिंड-ग्वाल्हेर राष्ट्रीय महामार्गावरील छिमका गावाजवळ झाला. यात मजुरांना घेऊन जाणाऱ्या पिकअप ट्रकची डंपर ट्रकशी समोरासमोर धडक झाली. प्राथमिक माहितीनुसार, महामार्गावर बसलेल्या गाईंच्या कळपाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला..मिळालेल्या माहितीनुसार, हे मजूर उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील होते; ते भाताची रोपे लावण्याच्या कामासाठी आले होते आणि काम पूर्ण करून घरी परतत होते. रात्री उशिरा पिकअप ट्रक वेगाने जात होता. छिमका गावाजवळ पोहोचताच त्याची समोरून येणाऱ्या डंपर ट्रकशी जोरदार धडक झाली..Car Accident : धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; परभणी जिल्ह्यातील दोघांचा मृत्यू, चालक गंभीर जखमी.या घटनेत आठ मजुरांचा मृत्यू झाला. माहिती मिळताच गोहद चौराहा पोलिसांनी ग्रामस्थांच्या मदतीने जखमींना रुग्णालयात नेण्याची व्यवस्था केली. मृतांचे मृतदेह शवागरात ठेवण्यात आले असून त्यांची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अपघातानंतर वाहतूक विस्कळीत झाली होती, परंतु अपघातग्रस्त वाहने महामार्गाच्या बाजूला हटवल्यानंतर ती पुन्हा पूर्ववत झाली.. पोलिसांनी काय सांगितले? भिंड जिल्ह्यातील गोहद चौराहा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी रामनरेश यादव यांनी सांगितले की, हा अपघात मध्यरात्री राष्ट्रीय महामार्ग ७१९ वर झाला. पिकअपमधील मजूर भाताची रोपे लावण्याचे काम पूर्ण करून परतत असताना डंपरशी ही धडक झाली. मृतांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रुग्णालयात लोक पोहोचत असल्याने या घटनेबाबत अधिक तपशील समोर येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.