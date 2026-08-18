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Madhya Pradesh Road Accident : गाईला वाचविण्याच्या प्रयत्नात पिकअप-डंपरची धडक, ८ मजुरांचा जागीच मृत्यू, ३२ गंभीर जखमी

Bhind Road Accident Today : मृत आणि जखमी मजूर उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील असून ते भाताची रोपे लावण्याचे काम पूर्ण करून घरी परतत होते. पोलिसांनी मृतांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क सुरू केला असून मृतदेहांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे.
A pickup truck carrying labourers collided head-on with a dumper on NH-719

A pickup truck carrying labourers collided head-on with a dumper on NH-719

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मध्य प्रदेशातील भिंड जिल्ह्यात एका भीषण रस्ते अपघातात आठ मजुरांचा मृत्यू झाला आणि ३२ जण जखमी झाले आहेत. जखमींना गोहद रुग्णालयात नेण्यात आले; त्यापैकी गंभीर प्रकृती असलेल्यांना नंतर ग्वाल्हेरला हलवण्यात आले. हा अपघात मध्यरात्री १ च्या सुमारास भिंड-ग्वाल्हेर राष्ट्रीय महामार्गावरील छिमका गावाजवळ झाला. यात मजुरांना घेऊन जाणाऱ्या पिकअप ट्रकची डंपर ट्रकशी समोरासमोर धडक झाली. प्राथमिक माहितीनुसार, महामार्गावर बसलेल्या गाईंच्या कळपाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला.

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