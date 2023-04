CMच्या नजरेत गरीब, आदिवासी मुलींना मान सन्मान नाही का?; सामूहिक विवाह सोहळ्यातील प्रकारावरून काँग्रेस आक्रमक

By

MP News, Virginity and pregnancy test of girls before marriage: मध्य प्रदेशमधील दिंडोरी जिल्ह्यातील गडसराय शहरात मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेंतर्गत सामूहिक विवाहाचे आयोजन करण्यात आले होते. यादरम्यान लग्नापूर्वी मुलींची गर्भधारणा आणि कौमार्य चाचणी करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

या घटनेवरून काँग्रेसने शिवराजसिंह चौहान सरकारवर हल्लाबोल करत आहे. काँग्रेसचे स्थानिक आमदार ओंकार मरकाम यांनी आक्षेप व्यक्त करताना राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

दुसरीकडे, माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी सीएम शिवराज यांना विचारले आहे की, मध्य प्रदेशातील मुलींचा असा घोर अपमान कोणाच्या आदेशावरून झाला?

गडसराय येथे शनिवारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेंतर्गत 219 जोडप्यांचा मोठ्या थाटामाटात विवाह करण्यात आला, मात्र या सामूहिक विवाह सोहळ्यात मुलींच्या गर्भलिंग चाचणीच्या आरोपानंतर विविध प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेत लग्न करण्यासाठी आलेल्या एका मुलीने सांगितले की, तिने मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेत लग्न करण्यासाठी फॉर्म भरला होता. त्यानंतर बजाग सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात तिची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली आणि गर्भधारणा चाचणीही करण्यात आली.

या चाचणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर तिचे नाव या विवाह सोहळ्याच्या यादीतून काढून टाकण्यात आले. ती पूर्ण तयारीनिशी लग्नासाठी पोहोचली होती. पण तिचे लग्नही होऊ शकले नाही.

आरोग्य विभाग काय म्हणाले

आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला गर्भधारणा चाचणीबाबत प्रश्न विचारला असता, सुरुवातीला त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली, मात्र नंतर त्यांनी सांगितले की गर्भधारणा चाचणी करण्याचे आदेश वरून मिळाले होते.

कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना प्रश्न विचारला

कमलनाथ यांनी ट्विट करून मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना प्रश्न विचारले आहेत, कमलनाथ यांनी ट्विटमध्ये लिहिले की, दिंडोरी येथे मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेअंतर्गत होणाऱ्या सामूहिक विवाहात 200 हून अधिक मुलींच्या गर्भलिंग चाचणीची बातमी समोर आली आहे.

मला मुख्यमंत्र्यांकडून जाणून घ्यायचे आहे की ही बातमी खरी आहे का? जर ही बातमी खरी असेल तर मध्य प्रदेशातील मुलींचा हा अपमान कोणाच्या सांगण्यावरून झाला? मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेत गरीब, आदिवासी समाजातील मुलींना प्रतिष्ठा नाही का?

शिवराजसिंह चौहान सरकारमध्ये महिलांशी गैरवर्तनाच्या बाबतीत मध्य प्रदेश आधीच देशात अव्वल आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी माझी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी आहे. ही केवळ गर्भधारणा चाचणीचीच नाही तर संपूर्ण स्त्री जातीबद्दलची दुर्भावनापूर्ण वृत्ती आहे.