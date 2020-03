मध्य प्रदेशात कमलनाथांच्या मदतीला कोरोना धावला; काय घडले सभागृहात?

भोपाळ Coronavirus : मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेससोडून भाजपचा झेंडा हाती घेतल्यामुळं ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या गटातील आमदार, मंत्री फुटले आहेत. त्यामुळं काठावरचं बहुमत असलेलं कमलनाथ सरकार अडचणीत आले आहे. पण, आता कोरोना व्हायरस मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या मदतीला धावून आलाय. आज, विधानसभेच्या सभागृहात फ्लोअर टेस्ट होणार होती. पण, ती आता 26 मार्चपर्यंत टळली आहे.

विधानसभा सदस्यांना सॅनिटायझर आणि मास्क

मध्य प्रदेशात कमलनाथ सरकार आज, कोसळणार, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. भाजपकडून सरकार पाडण्याची सर्व तयारी झाली होती. पण, देशभरात कोरोना व्हायरसचा फैलाव होत असल्यामुळं राज्य आणि केंद्र सरकारकडून अनेक पावलं उचलण्यात आली आहेत. त्यातच मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना कोणत्याही परिस्थितीत फ्लोअर टेस्ट टाळायची होती आणि त्यासाठी आज कोरोना व्हायरसचे निमित्त मिळाले होते. विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापती कोणत्यातरी कारणाने फ्लोअर टेस्ट पुढे ढकलतील, अशी शंका व्यक्त केली जात होता. त्याच प्रमाणे प्रचापती यांनी निर्णय दिला. यामुळं आता काँग्रेसला आपल्या नाराज मंत्री आणि आमदारांची मनधरणी करण्यासाठी आणखी दहा दिवसांचा वेळ मिळणार आहे. ज्या वेळी आमदार सभागृहात आले. त्यावेळी त्यांना सॅनिटायझर आणि मास्क पुरवण्यात आले होते.

#MadhyaPradesh Chief Minister Kamal Nath and other MLAs assemble at the State Assembly in Bhopal. https://t.co/0Q9qCmjOtS pic.twitter.com/9HOhGp9Gw5

— ANI (@ANI) March 16, 2020