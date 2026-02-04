देश

Crime: ऑनलाइन गेमिंगच्या व्यसनाने घेतला आणखी एकाचा जीव! यूपीच्या तीन मुलींनंतर अजून एका मुलानं जीवन संपवलं, काय घडलं?

Mobile Gaming Addiction News: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका मुलाचा त्याच्या घरात मृतदेह आढळून आला आहे. मोबाईल गेमिंगच्या आहारी गेल्यानंतर त्याने जीवन संपवलं आहे.
Mobile gaming addiction suicide case

Mobile gaming addiction suicide case

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये मोबाईल गेमिंगच्या व्यसनाने एका निष्पाप मुलाचा जीव घेतला. विद्यार्थ्याला ऑनलाइन गेमचे व्यसन होते. पण त्याची आई त्याला मोबाईल फोन वापरल्याबद्दल फटकारायची. जेव्हा त्याच्या आईने त्याला मोबाईल फोन वापरल्याबद्दल फटकारले तेव्हा विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. पिपलानी पोलिस स्टेशन हद्दीतील छत्रसाल नगर येथील श्रीराम कॉलनी येथील १४ वर्षीय अंश साहू हा त्याच्या घरात मृतावस्थेत आढळला.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
crime
Crime News
crime news in marathi
crime news marathi
Online gaming
crime news today
Addiction
Mobile Addiction

Related Stories

No stories found.