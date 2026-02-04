Crime: ऑनलाइन गेमिंगच्या व्यसनाने घेतला आणखी एकाचा जीव! यूपीच्या तीन मुलींनंतर अजून एका मुलानं जीवन संपवलं, काय घडलं?

मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये मोबाईल गेमिंगच्या व्यसनाने एका निष्पाप मुलाचा जीव घेतला. विद्यार्थ्याला ऑनलाइन गेमचे व्यसन होते. पण त्याची आई त्याला मोबाईल फोन वापरल्याबद्दल फटकारायची. जेव्हा त्याच्या आईने त्याला मोबाईल फोन वापरल्याबद्दल फटकारले तेव्हा विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. पिपलानी पोलिस स्टेशन हद्दीतील छत्रसाल नगर येथील श्रीराम कॉलनी येथील १४ वर्षीय अंश साहू हा त्याच्या घरात मृतावस्थेत आढळला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अंश हा आठवीत शिकणारा आणि त्याच्या पालकांचा एकुलता एक मुलगा होता. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. शेजाऱ्यांच्या मते, अंशच्या आजोबांचे नुकतेच निधन झाले होते. सोमवारी त्यांच्या तेराव्या दिवसाच्या समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. कुटुंबातील सदस्य त्यांच्या आजी-आजोबांच्या घरी उपस्थित राहण्यासाठी गेले होते. अंश घरीच राहिला. दुपारी त्याचे कुटुंब त्याला घेण्यासाठी परत आले तेव्हा घराचा मुख्य दरवाजा आतून बंद होता. .Indigo Airlines Cancels Flights: ‘इंडिगो’ने घेतला मोठा निर्णय! २८ फेब्रुवारीपर्यंत अनेक आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं केली रद्द.बराच वेळ हाक मारूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने शेजाऱ्यांच्या मदतीने दरवाजा उघडण्यात आला. अंश आत बेशुद्ध अवस्थेत आढळला. कुटुंबाने त्याला ताबडतोब एका खाजगी रुग्णालयात नेले. जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. काही तासांतच घरातील वातावरण शोकाकुल झाले. अंशला ऑनलाइन गेम्सचे व्यसन लागले होते, असे वृत्त आहे. तो "ब्लू व्हेल" सारखे धोकादायक ऑनलाइन गेम खेळत असे आणि चॅलेंज-आधारित गेम्सवरही बराच वेळ घालवत असे. .या काळात त्याने त्याच्या आईच्या खात्यातून अंदाजे २८,००० रुपये ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर ट्रान्सफर केले. सुमारे दीड महिन्यापूर्वी त्याच्या अभ्यासाला त्रास होऊ लागल्याने आणि त्याच्या वागण्यात बदल झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबाने त्याचा मोबाईल फोन काढून घेतला. घटनेच्या दिवशी अंशने त्याच्या आईचा मोबाईल फोन तिच्या पर्समधून काढला आणि पुन्हा गेम खेळण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या आईने त्याला फटकारले. त्यानंतर, तो शांत आणि तणावग्रस्त दिसला. त्याचे पालक एखाद्या कामासाठी बाहेर असताना, त्या विद्यार्थ्याने गळफास लावून आत्महत्या केली..''प्राची बॉस होती, निशिका-पाखी तिचं ऐकायच्या, रात्री २ वाजता त्यांनी...''; तीन बहिणींनी जीवन संपवल्याप्रकरणी वडिलांचा धक्कादायक खुलासा!.घटनेची माहिती मिळताच पिपलानी पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. पंचनामा प्रक्रियेनंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी हमीदिया रुग्णालयात पाठवण्यात आला. पोलिसांनी मृत विद्यार्थ्याचा मोबाईल फोन जप्त केला आहे. अतिरिक्त डीसीपी गौतम सोलंकी यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्याला मोबाईल फोनचे व्यसन होते आणि त्याच्या डिजिटल क्रियाकलापांची चौकशी केली जात आहे. पोलिस प्रत्येक कोनातून प्रकरणाचा तपास करत आहेत. मृताजवळ कोणतीही सुसाईड नोट सापडली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.