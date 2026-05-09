Crime: तोंडात कापड कोंबले, हातपाय दोरीने बांधले, महिलेला निर्घृणपणे संपवले, २ महिन्यांपूर्वी झाले होते लग्न, नेमकं काय घडलं?

मध्य प्रदेशातील मौगंज जिल्ह्यात एक खळबळजनक हत्या प्रकरण उघडकीस आले आहे. नायगढी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बहुती सेंगरन गावात एका ४५ वर्षीय महिलेची तिच्याच घरात निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. महिलेचा मृतदेह संशयास्पद आणि भयानक अवस्थेत आढळल्याने संपूर्ण परिसरात घबराट पसरली. माहिती मिळताच पोलीस आणि एफएसएलचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तपास सुरू केला..मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत महिलेची ओळख उमा सिंग अशी पटली आहे. ती २ मे रोजी बहुती गावातील तिच्या जुन्या घरी राहायला गेली होती आणि एकटीच राहत होती. शुक्रवारी सकाळी घरातून बराच वेळ काहीच हालचाल ऐकू न आल्याने आजूबाजूच्या लोकांना संशय आला. शेजारी घरात गेले असता त्यांना खोलीत महिलेचा मृतदेह आढळला. ते दृश्य पाहून गावकरी भयभीत झाले. .त्या महिलेचे हातपाय दोरीने तिच्या पाठीमागे घट्ट बांधलेले होते. तिच्या तोंडात एक कापड कोंबलेले होते, तर तिचा चेहरा आणि नाकही पट्टीने बांधलेले होते. मृतदेहाची अवस्था पाहता, हा खून पूर्वनियोजित आणि क्रूर कृत्य असल्याचा संशय बळावतो. घटनेची माहिती मिळताच, नायगढी पोलीस ठाणे, उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीओपी) आणि एफएसएल पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळ सील करून तपास सुरू केला. .एफएसएल पथकाने घटनास्थळावरून अनेक महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले. पूर्वीचे वैर, कौटुंबिक वाद आणि इतर संभाव्य हेतू विचारात घेऊन पोलीस या हत्येचा तपास करत आहेत. त्या महिलेच्या पहिल्या पतीचे निधन झाले होते आणि तिने सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी दुसरे लग्न केले होते. पोलीस सध्या या प्रकरणाच्या प्रत्येक पैलूचा तपास करत आहेत. या घटनेनंतर गावात भीती आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.