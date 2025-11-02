Crime: संतापजनक! आधी २७ दिवसांच्या बाळाला संपवलं, नंतर पत्नीकडून पतीच्या गुप्तांगावर वार, धक्कादायक कारण समोर

मध्य प्रदेशातील भिंड येथील मालनपूर पोलीस स्टेशन परिसरात शुक्रवार आणि शनिवारी रात्री एक भयानक घटना घडली. एका महिलेने तिच्या २७ दिवसांच्या मुलाला ठार मारले. तो झोपेत असताना तिने त्याचा गळा दाबून खून केला. शिवाय पती त्याला वाचवण्यासाठी आला तेव्हा तिने त्याच्यावर चाकूने हल्ला केला. त्याचे गुप्तांग कापले. जखमी पतीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेमागे धकक्कादायक कारण समोर आले आहे..मिळालेल्या माहतीनुसार, ही घटना रात्री १:३० च्या सुमारास सुरू झाली. पहाटे ४ वाजेपर्यंत सुरू राहिली. शेजाऱ्यांनी कळवल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. या प्रकरणातील आरोपी महिलेला अटक केली. अटकेनंतर महिलेने सांगितले की, तिने चूक केली आहे. मालनपूरच्या वॉर्ड १४ मध्ये सुरेंद्र गुर्जर यांच्या घरात भाड्याने राहणाऱ्या पती जगन्नाथ बघेल यांनी सांगितले की, एक वर्षापूर्वी त्यांची भेट शिवपुरी जिल्ह्यातील खानियाधना येथील रहिवासी उषा बघेल यांच्याशी झाली. दोघांनी पळून जाऊन प्रेमविवाह केला..Viral Story: २० रुपयांच्या नाण्यांत जपलेलं प्रेम… नवऱ्याने एका वर्षात बायकोसाठी जमा केलं 'सोनेरी' सरप्राइज! दुकानदारही भावूक.एक महिन्यापूर्वी जगन्नाथ आपल्या गर्भवती पत्नीला ललितपूरमधील लधवरी महुआ खेरा या त्यांच्या गावी घेऊन गेला. जिथे त्यांचा मुलगा देव याचा जन्म ३ ऑक्टोबर रोजी झाला. तो फक्त तीन दिवसांपूर्वीच पत्नी आणि नवजात मुलासह मालनपूरला परतला. जगन्नाथच्या म्हणण्यानुसार, त्याची पत्नी उषा त्याला दुसऱ्या महिलेशी बोलत असल्याचा संशय घेत होती. ज्यामुळे त्यांच्यात दररोज वाद होत असत..शुक्रवारी रात्री जेवणानंतर तो झोपायला गेला, तेव्हा पहाटे १:१५ वाजता त्याच्या पत्नीने प्रथम त्याच्या मुलाचा गळा दाबून खून केला. पती आपल्या मुलाला वाचवण्यासाठी धावला तेव्हा तिने त्याच्यावर चाकूने हल्ला केला. चाकूने त्याच्या गुप्तांगावर वार केले. ज्यामुळे तो जखमी झाला. पतीच्या ओरडण्याने शेजारी जागे झाले. त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली. जखमी वडिलांनी कसेबसे आपल्या मुलाला रुग्णालयात नेले. जिथे डॉक्टरांनी निष्पाप मुलाला मृत घोषित केले. वडिलांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..Shocking News : चौथीच्या मुलीने इमारतीवरुन उडी मारुन संपवलं जीवन; शाळेवर पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप, नेमकं काय घडलं?.माहिती मिळताच मालनपूर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी आरोपी उषा बघेल हिला अटक केली. पोस्टमार्टम केल्यानंतर पोलिसांनी मृतदेह वडिलांच्या ताब्यात दिला. मालनपूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी प्रदीप सोनी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पतीचे दुसऱ्या महिलेशी संबंध असल्याचा संशय असल्याने ही घटना घडली. पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. ही धक्कादायक घटना परिसरात चर्चेचा विषय बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.