Crime News: महिलेला क्रूरपणे संपवले; शीर कापले अन् घेऊन गेले, धक्कादायक घटनेनं खळबळ

Crime News: मध्य प्रदेशातील रेवा जिल्ह्यातील बिछिया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील लोही गावात एका महिलेचा धड नसलेला मृतदेह सापडल्याने खळबळ उडाली. महिलेचे धड घटनास्थळी पडलेले आढळले, परंतु तिचे शीर गायब होते. घटनेची माहिती मिळताच जमाव जमला. परिसरातील पोलीस, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले आणि एफएसएल पथकालाही पाचारण करण्यात आले..मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत महिला लोही गावची रहिवासी असून तिची ओळख लीलावती पटेल, वय ५० ते ५५ वर्षे, अशी पटली आहे. ती घरी एकटीच राहत होती, तर तिची मुलगी दुसरीकडे राहते. ही घटना शहराला लागून असलेल्या बिछिया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील लोही गावात, लोही ओव्हरब्रिजजवळ घडली. सोमवारी दुपारी एका घरामागे महिलेचा शिरच्छेद केलेला मृतदेह आढळून आला..महिलेची हत्या करून तिचे शीर धडापासून वेगळे करण्यात आले होते. मात्र, मारेकऱ्याची ओळख आणि हत्येमागील हेतू अद्याप अस्पष्ट आहे. पोलिसांना घटनास्थळी फक्त महिलेचे धड सापडले असून, शीर अद्याप सापडलेले नाही. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या रहस्यमय हत्येमुळे सर्वजण गोंधळले आहेत. माहिती मिळताच बिछिया पोलीस ठाण्याचे पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले..एफएसएलचे पथक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसह तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. घटनेची माहिती मिळताच महिलेची मुलगीही तेथे पोहोचली. पोलीस सध्या महिलेचे शीर आणि आरोपीचा शोध घेत आहेत. सध्या, महिलेच्या हत्येमागील हेतू आणि आरोपींची ओळख अज्ञात आहे. पोलीस या प्रकरणाचा प्रत्यक्ष आणि तांत्रिक अशा दोन्ही प्रकारे तपास करत आहेत.