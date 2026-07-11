Datia Bypoll BJP Crisis : भाजपने माजी गृहमंत्र्यांचे तिकीट कापले, नाराज कार्यकर्त्यांकडून शहरात जाळपोळ, महामार्ग रोखला; पोलिसांवरही दगडफेक

BJP Faces Major Backlash in Datia Bypoll : मध्य प्रदेशातील दतिया विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीच्या घोषणेनंतर भाजपमध्ये असंतोषाचा भडका उडाला असून, माजी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांचे तिकीट कापल्याने त्यांचे समर्थक आक्रमक झाले आहेत. दतिया शहरात दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहेत, तर संतप्त कार्यकर्त्यांनी मुख्य महामार्ग रोखून धरला आहे; तसेच टायर जाळून आणि जोरदार घोषणाबाजी करून आपला रोष व्यक्त केला जात आहे. .या गोंधळाच्या वातावरणात पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह यांनी स्वतःचा आणि आपल्या संपूर्ण टीमचा राजीनामा पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल यांच्याकडे पाठवला आहे. या पत्रात केंद्रीय नेतृत्वाच्या निर्णयाचे वर्णन 'एकतर्फी' आणि 'पक्ष कार्यकर्त्यांचा अपमान' असे स्पष्टपणे करण्यात आले आहे. .पत्रात कुशवाह यांनी लिहिले आहे: माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांशी आणि पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर असा निर्णय घेतला आहे की, दतिया विधानसभा पोटनिवडणुकीबाबत पक्षाने घेतलेला निर्णय एकतर्फी असून त्यात कार्यकर्त्यांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे..West Bengal Political Crisis : ममतांना मोठा धक्का, 60 बंडखोरांनी मांडली वेगळी चूल; गटनेते पदी ऋतब्रत यांची निवड, पक्ष चिन्हावरही केला दावा.मी आणि माझे सर्व पदाधिकारी ज्यामध्ये जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, जिल्हा अध्यक्ष, दतिया नगर परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, बडाओनी पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, दतिया विधानसभा क्षेत्रातील सहा मंडळांचे (युनिट्स) अध्यक्ष, विविध आघाड्यांचे (मोर्चा) अध्यक्ष, दतिया व बडाओनी येथील सर्व नगरसेवक, तसेच दतिया विधानसभा क्षेत्रातील सर्व २८१ मतदान केंद्रांचे अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्य यांचा समावेश आहे आम्ही सर्वजण एकत्रितपणे आमच्या जबाबदाऱ्यांचा राजीनामा देत आहोत. जर पक्षाने २४ तासांच्या आत डॉ. नरोत्तम मिश्रा यांना उमेदवार म्हणून जाहीर केले नाही, तर आम्ही पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचाही राजीनामा देऊ आणि या निर्णयाला पूर्ण ताकदीनिशी विरोध करू.".महामार्ग रोखून धरणाऱ्या आंदोलक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, डॉ. नरोत्तम मिश्रा यांनी गेल्या १५ वर्षांत दतियाचा कायापालट केला आहे आणि या पोटनिवडणुकीच्या तयारीसाठी ते गेल्या तीन वर्षांपासून रात्रंदिवस अथक परिश्रम घेत होते. निदर्शनाच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या एका समर्थकाने ठामपणे सांगितले, "दतियाचे लोक आणि तळागाळातील कार्यकर्ते आशुतोष तिवारी यांना ओळखतही नाहीत. सध्या केवळ ५ टक्के कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत; जर सर्वच्या सर्व १०० टक्के कार्यकर्ते यात सहभागी झाले, तर संपूर्ण विभाग ठप्प होईल. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हा रस्ता रोख आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. ज्याप्रमाणे भाजपने बिहार निवडणुकीदरम्यान ऐनवेळी उमेदवार बदलले होते, त्याचप्रमाणे पक्षाने दतियाबाबतचा आपला निर्णयही माघारी घेतला पाहिजे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.