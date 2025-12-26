Social Media Ban For Children : १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा विचार करा; हायकोर्टाची केंद्र सरकारला सूचना

मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सूचना केली आहे की, १६ वर्षांखालील मुलांकडून सोशल मीडियाचा वापर रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच कायदा करण्याचा विचार करावा. मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेबद्दल आणि इंटरनेटवर पोर्नोग्राफिक कंटेंटची सहज उपलब्धता याबद्दलच्या चिंतेदरम्यान न्यायालयाचे हे निरीक्षण आले आहे. इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना (ISPs) पोर्नोग्राफिक कंटेंटपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी पालक नियंत्रण किंवा "पालक विंडो" सेवा प्रदान करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन आणि के. के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. .न्यायालयाने म्हटले की इंटरनेट वापरणारी मुले अत्यंत असुरक्षित स्थितीत आहेत, ज्यामुळे पालकांनी जबाबदार राहणे अधिक महत्त्वाचे बनते. खंडपीठाने म्हटले आहे की, "असा कायदा लागू होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांनी जागरूकता मोहिमा तीव्र कराव्यात आणि सर्व उपलब्ध मार्गांनी संदेश प्रसारित करावा." .Premium|DPDP Act 2023 : तुमची खाजगी माहिती आता सुरक्षित! 'डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट २०२३' मुळे कंपन्यांच्या मनमानीला बसणार लगाम.जनहित याचिका २०१८ मध्ये दाखल ही जनहित याचिका २०१८ मध्ये मदुराई जिल्ह्यातील एस. विजयकुमार यांनी दाखल केली होती. याचिकेत असे म्हटले आहे की पोर्नोग्राफिक साहित्य इंटरनेटवर सहज उपलब्ध आहे आणि लहान मुले देखील ते कोणत्याही निर्बंधाशिवाय पाहू शकतात. याचिकाकर्त्याने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि तामिळनाडू बाल हक्क संरक्षण आयोगाला विनंती केली की त्यांनी त्यांच्या वैधानिक अधिकारांचा वापर करून पालक नियंत्रण प्रणाली लागू करण्यासाठी आणि जनजागृती वाढवण्यासाठी आयएसपींना निर्देश द्यावेत. .Meta ची मोठी कारवाई! १६ वर्षांखालील मुलांचं इंस्टाग्राम-फेसबुक अकाउंट्स १० डिसेंबरपर्यंत कायमची डिलीट होणार, हे आहे कारण.ऑस्ट्रेलियन कायद्याचा हवालायाचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वरिष्ठ वकिलांनी ऑस्ट्रेलियन सरकारने अलीकडेच पारित केलेल्या कायद्याचा उल्लेख केला, जो १६ वर्षांखालील मुलांद्वारे इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा वापर प्रतिबंधित करतो. त्यांनी असे सुचवले की भारतातही असाच कायदा लागू केला जाऊ शकतो. याच्याशी सहमती दर्शवत न्यायालयाने म्हटले की संबंधित अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेले प्रति-प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला हे पटवून देण्यात अपयशी ठरले की ते कायद्याअंतर्गत त्यांच्या जबाबदाऱ्या योग्यरित्या पार पाडत आहेत..न्यायालयाने म्हटले आहे की, "समाजातील विविध घटकांमध्ये बाल हक्कांबद्दल जागरूकता पसरवणे आणि मुलांच्या संरक्षणासाठी उपलब्ध असलेल्या उपाययोजनांबद्दल त्यांना माहिती देणे ही आयोगांची वैधानिक जबाबदारी आहे. शाळांमध्ये काही जागरूकता कार्यक्रम आयोजित केले जात असले तरी, हे पुरेसे नाहीत.".केवळ वेबसाइट ब्लॉक करणे पुरेसे नाहीइंटरनेट सेवा पुरवठादारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की ते माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया नीतिमत्ता संहिता) नियम, २०२१ अंतर्गत नियतकालिक पुनरावलोकने करतात. माहिती मिळाल्यावर आक्षेपार्ह वेबसाइट ब्लॉक केल्या जातात.पण न्यायालयाने स्पष्ट केले की केवळ वेबसाइट ब्लॉक करणे पुरेसे नाही..खंडपीठाने म्हटले आहे की, "बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित ऑनलाइन कंटेट अजूनही अस्तित्वात आहे.यूजर्सच्या पातळीवर पालक नियंत्रण अॅप्सच्या उपलब्धतेद्वारेच या सामग्रीचे प्रभावी नियंत्रण शक्य आहे. हे साध्य करण्यासाठी, ग्राहकांना चाईल्ड पोर्नोग्राफीच्या धोक्यांबद्दल आणि ते रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायांबद्दल जागरूक करणे आवश्यक आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.