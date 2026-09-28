IMD Weather Alert : हवामान खात्याचा मोठा इशारा! 28 राज्यांत जोरदार पावसाची शक्यता; ताशी 60 ते 70 किमी वेगाने वाहणार वारे, महाराष्ट्रात स्थिती काय?

IMD weather forecast 29 September 2026 : सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस देशातील अनेक भागांत पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, मंगळवार, २९ सप्टेंबर रोजी देशातील सुमारे २८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हलका ते तुरळक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही भागांत मेघगर्जनेसह पाऊस आणि जोरदार वारे वाहण्याचा अंदाजही हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे..उत्तर भारतातील जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या काही भागांत पावसाची शक्यता आहे. पूर्व भारतातील बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीममध्येही पावसाचे वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. तसेच ईशान्य भारतातील अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरामध्ये काही ठिकाणी पाऊस पडू शकतो..दक्षिण आणि पश्चिम भारतातही हवामान सक्रिय राहण्याची शक्यता असून महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू आणि केरळच्या काही भागांत पावसाचा अंदाज आहे. अंदमान-निकोबार बेटांवर मेघगर्जनेसह पाऊस आणि जोरदार वाऱ्याची शक्यता आहे..ताशी ६० ते ७० किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यताअंदमान-निकोबार बेटांवर वाऱ्याचा वेग ताशी ५० ते ६० किलोमीटर राहण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी वाऱ्याच्या झोतांचा वेग ताशी ७० किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो. मध्य महाराष्ट्रासह दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील काही भागांत ताशी ३० ते ५० किलोमीटर वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे..MPSC Main Exam 2026 Postponed : MPSC विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! 3 ऑक्टोबरपासून होणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या मुख्य परीक्षा ढकलल्या पुढे; आयोग लवकरच जाहीर करणार नव्या तारखा.उत्तर प्रदेशात ३० सप्टेंबरपर्यंत पाऊसउत्तर प्रदेशातील पूर्व आणि पश्चिम भागांत मंगळवारी तुरळक पावसाची शक्यता आहे. २८ आणि २९ सप्टेंबर रोजी पश्चिम उत्तर प्रदेशात वादळी वाऱ्यांसह पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. तर, पूर्व उत्तर प्रदेशात ३० सप्टेंबरपर्यंत पावसाची शक्यता कायम राहू शकते..हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यावरील कमी दाबाचे क्षेत्र आता कमकुवत होऊन विरून गेले आहे. मात्र, त्याच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेले चक्रीवादळीय प्रवाह पूर्व उत्तर प्रदेशावर कायम आहेत. गेल्या २४ तासांत पश्चिम उत्तर प्रदेशातील काही भागांत मुसळधार पाऊस झाला. बिजनौर जिल्ह्यातील चांदपूर, धामपूर आणि नगीना येथे प्रत्येकी ९ सेंटीमीटर, तर बिजनौरमध्ये ८ सेंटीमीटर पावसाची नोंद झाली..बिहारमध्ये १ ऑक्टोबरपर्यंत पावसाचा अंदाजबिहारमध्ये २८ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबरदरम्यान काही भागांत तुरळक पावसाची शक्यता आहे. २९ सप्टेंबरलाही राज्यात पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. झारखंड, ओडिशा, गंगा खोऱ्यातील पश्चिम बंगाल, उप-हिमालयीन पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीममध्ये २८ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबरदरम्यान पावसाची शक्यता आहे. बिहारमध्ये १ ऑक्टोबरनंतर हवामानात काहीसा बदल होण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Rain Forecast : राज्यात पावसाचा जोर वाढणार? हवामान विभागाकडून पुढील 5 दिवसांसाठी मोठे भाकीत; कोकण, मध्य महाराष्ट्रसह घाटमाथ्यावर बरसणार पाऊस.दिल्लीत अंशतः ढगाळ वातावरणमंगळवारी राजधानी दिल्लीत अंशतः ढगाळ आकाश राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३१ ते ३३ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२ ते २४ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. सकाळी वायव्येकडून ताशी १५ किलोमीटरपर्यंत वेगाने वारे वाहू शकतात. दुपारी नैऋत्येकडून वाऱ्याचा वेग ताशी २० किलोमीटरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. संध्याकाळी आणि रात्रीही नैऋत्येकडून वारे वाहण्याचा अंदाज आहे..हिमाचल प्रदेशात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यताहिमाचल प्रदेशात २९ सप्टेंबर रोजी हलका पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. २८ सप्टेंबरलाही काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज होता. गेल्या २४ तासांत कांगडा येथे ७ सेंटीमीटर पावसाची नोंद झाली. हवामान विभागाने शेतकऱ्यांना उभी पिके आणि सिंचनाशी संबंधित कामे काही काळ पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच शेतांमध्ये पाणी साचू नये यासाठी योग्य निचरा व्यवस्था करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..पूर्व राजस्थानात पावसाची शक्यतापूर्व राजस्थानात मंगळवारी काही ठिकाणी पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. २८ आणि २९ सप्टेंबर रोजीही या भागात असेच हवामान राहण्याचा अंदाज आहे. पश्चिम राजस्थानात २८ सप्टेंबर रोजी काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता होती. मात्र, २९ सप्टेंबरसाठी पावसाचा अंदाज नाही. हवामान विभागाच्या मते, ३० सप्टेंबरपासून वायव्य भारतातील बहुतांश भागात हवामान मुख्यतः कोरडे राहण्याची शक्यता आहे..जम्मू-काश्मीरमध्ये तुरळक पाऊसजम्मू-काश्मीरमध्ये २९ सप्टेंबर रोजी काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पश्चिमी वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे २८ सप्टेंबर रोजी जम्मू-काश्मीर आणि आसपासच्या डोंगराळ भागांत पावसाची नोंद झाली. मात्र, २९ सप्टेंबरला पावसाचा जोर तुलनेने कमी राहण्याची शक्यता आहे. तसेच २ ते ४ ऑक्टोबरदरम्यान जम्मू-काश्मीरमध्ये तुरळक पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज आहे. मंगळवारी जम्मू-काश्मीर, लडाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि मुझफ्फराबाद परिसरातही विखुरलेल्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.