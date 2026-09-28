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IMD Weather Alert : हवामान खात्याचा मोठा इशारा! 28 राज्यांत जोरदार पावसाची शक्यता; ताशी 60 ते 70 किमी वेगाने वाहणार वारे, महाराष्ट्रात स्थिती काय?

29 September Weather Forecast Rain Alert Across 28 States : २९ सप्टेंबरला देशातील २८ राज्यांमध्ये पावसाची शक्यता आहे. महाराष्ट्रासह अनेक भागांत मेघगर्जना, जोरदार वारे आणि काही ठिकाणी ताशी ७० किलोमीटरपर्यंत वाऱ्याचा अंदाज आहे.
IMD weather forecast 29 September 2026 rain alert

IMD weather forecast 29 September 2026 rain alert

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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IMD weather forecast 29 September 2026 : सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस देशातील अनेक भागांत पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, मंगळवार, २९ सप्टेंबर रोजी देशातील सुमारे २८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हलका ते तुरळक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही भागांत मेघगर्जनेसह पाऊस आणि जोरदार वारे वाहण्याचा अंदाजही हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.

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