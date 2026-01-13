देश

Latest Marathi News Live Update : महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा देखील शेवटचा दिवस

Breaking Marathi News live Updates 13 january 2026 : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर..
maharashtra-marathi-live-news

maharashtra-marathi-live-news

esakal

Loading content, please wait...
Kolhapur
Devendra Fadnavis
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
Sanjay Raut
pune
rain
Mumbai
Weather
Weather Alerts India

Related Stories

No stories found.