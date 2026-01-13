Latest Marathi News Live Update : महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा देखील शेवटचा दिवस

महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा आज शेवटचा दिवसपुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा देखील शेवटचा दिवसपुणे शहरात सर्व पक्षाकडून प्रचार शिगेलाप्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पुण्यातमुख्यमंत्री पुण्यातील शिवाजीनगर मतदार संघात आज घेणार प्रचार सभातर अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पुण्यात एकूण 3 रोड शो चे आयोजनराष्ट्रवादी काँग्रेस पुण्यात करणार मोठ शक्ती प्रदर्शनमनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पुण्यात उमेदवारांच्या प्रचार रॅलीला देणार भेटसकाळी 10 वाजल्यापासून संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत राज ठाकरे निवडणुकीच्या प्रचारातप्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी तिन्ही दिग्गज नेते पुण्यात