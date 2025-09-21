Latest Marathi News Live Update : विदर्भ, मराठवाड्यासह, कोकण, मध्य महाराष्ट्रात जोरदार पावसाची शक्यता

संपूर्ण विदर्भ आणि मराठवाड्यात, तसेच कोकण, मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी विजांसह पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळे हवामान विभागाकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय. तर उर्वरित राज्यात विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आलीय. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिकसह काही जिल्ह्यांना येलो अलर्ट देण्यात आलाय.
मेघगर्जनेसह पाऊस : रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, परभणी, लातूर, धाराशिव.
हलक्या ते मध्यम सरी : मुंबई, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, कोल्हापूर, सातारा, सांगली