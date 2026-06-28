Latest Marathi News Update : धाराशिवमध्ये उध्दव ठाकरे करणार शिवसैनिकांना मार्गदर्शन

Latest Marathi Live Updates 28 June 2026 : धाराशिव मध्ये दुपारी 3.30 वाजता उध्दव ठाकरे करणार शिवसैनिकांना मार्गदर्शनशिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आज धाराशिव जिल्हा दौऱ्यावर असणार आहेत. धाराशिवचे बंडखोर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या मतदारसंघात धाराशिव मध्ये उध्दव ठाकरेंची तोफ धडाडणार आहे. दुपारी 3.30 वाजता ठाकरे धाराशिव मध्ये येणार असुन शहरातील सिध्दाई सिद्धी मंगल कार्यालयात ते कार्यकर्त्यांचा भव्य मेळावा घेणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.